Un arresto per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti ad Avezzano. L’azione, coordinata dal Commissariato di Pubblica Sicurezza, è stata realizzata con la collaborazione di tutte le forze dell’ordine locali per contrastare la diffusione di reati legati agli stupefacenti e garantire maggiore sicurezza sul territorio.

Un’operazione congiunta di alto impatto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nel pomeriggio e nella serata del 4 dicembre le forze dell’ordine hanno dato vita ad un’operazione di “Alto impatto” nella città di Avezzano. L’iniziativa ha visto la partecipazione attiva di numerosi reparti specializzati: il Reparto prevenzione crimine “Abruzzo”, la Sottosezione della Polizia Stradale, le squadre investigative del Commissariato e del Comando della Polizia Locale, i Carabinieri della compagnia locale e le unità cinofile della Guardia di Finanza.

La cabina di regia dell’operazione è stata affidata al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Avezzano, che ha coordinato le attività di controllo e prevenzione. L’obiettivo principale era quello di rafforzare la collaborazione tra le diverse forze di polizia per contrastare l’illegalità diffusa, i fenomeni predatori e i reati legati alla detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Controlli mirati nelle aree sensibili della città

L’operazione ha interessato le aree urbane considerate più sensibili, la stazione ferroviaria e quella degli autobus. Sono stati istituiti 15 posti di controllo, con verifiche approfondite su persone e veicoli, anche grazie all’ausilio delle unità cinofile. Particolare attenzione è stata rivolta alle zone dove si concentrano attività ed esercizi commerciali, con 4 controlli presso esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Nel corso dei servizi straordinari, finalizzati anche alla prevenzione e al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, gli agenti delle volanti e della squadra anticrimine del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Avezzano hanno fermato un cittadino straniero. L’uomo, notato per movimenti sospetti, è stato sottoposto a perquisizione personale su strada.

Arresto per detenzione e spaccio di cocaina

Durante la perquisizione, il cittadino straniero è stato trovato in possesso di 7 dosi di cocaina già confezionate e pronte per la cessione. La perquisizione è stata poi estesa al domicilio dell’uomo, dove sono stati rinvenuti ulteriori 31 gr. circa di cocaina nascosti nell’appartamento, insieme a una somma di 1410 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività illecita, e 2 bilancini di precisione.

L’uomo è stato quindi arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, condotto presso la Casa Circondariale di Avezzano in attesa dell’udienza di convalida. Sono in corso ulteriori accertamenti sulla regolarità della sua presenza sul territorio nazionale.

