Fermati in via Senese due uomini, un italiano e un albanese, per spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti: sequestrati oltre 8 kg di droga e denaro contante. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato e dalla Polizia Municipale di Firenze nell’ambito di un servizio congiunto di prevenzione.

Operazione antidroga a Firenze: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nei giorni scorsi le forze dell’ordine hanno portato a termine una significativa operazione contro il traffico di sostanze stupefacenti e i reati predatori nel territorio di Firenze. L’attività, frutto della collaborazione tra la Polizia di Stato e la Polizia Municipale, si è concentrata su soggetti già monitorati da tempo per comportamenti sospetti legati allo spaccio.

Il controllo in via Senese e l’arresto

La sera del 14 novembre, gli agenti dei Commissariati P.S. Rifredi Peretola e San Giovanni, insieme all’Unità Cinofila della Questura e agli operatori della Polizia Municipale, sono intervenuti in via Senese dopo aver ricevuto una segnalazione riguardante un uomo italiano del 1975. L’uomo, già sotto osservazione da alcuni giorni, era stato notato mentre prelevava denaro presso un istituto di credito a bordo della propria auto.

Gli agenti hanno seguito il sospettato, che si è poi diretto in via Michelucci, dove si è fermato a bordo strada per incontrare un altro individuo. Durante l’incontro, è avvenuto uno scambio che ha insospettito ulteriormente le forze dell’ordine.

Il sequestro della droga e del denaro

Il secondo uomo, un cittadino albanese di 34 anni, è stato immediatamente fermato e sottoposto a controllo. Nella sua disponibilità sono state trovate 4 bustine di marijuana per un peso complessivo di 16,50 grammi, 2 telefoni cellulari e 200 euro in contanti all’interno dell’autovettura.

Il primo soggetto, un italiano di 50 anni, è stato anch’egli fermato e identificato. Nel suo possesso sono state rinvenute 2 bustine di marijuana per circa 5 grammi e, all’interno della sua auto, 5 panetti di hashish per un totale di 490 grammi.

Perquisizione domiciliare e ulteriore sequestro

La perquisizione è stata estesa anche all’abitazione del cinquantenne. Qui, gli agenti hanno scoperto e sequestrato 2330 euro in contanti, 1 macchina per sottovuoto, 3 bilancini digitali di precisione e una notevole quantità di sostanze stupefacenti di vario tipo:

Hashish: 2587 grammi

Marijuana: 2033 grammi

Anfetamina/Metanfetamina: 613 grammi

Ketamina: 3,50 grammi

Ecstasy/Mdma: 828 grammi

Cocaina: 816,50 grammi

Probabili funghi allucinogeni: 23 grammi

Probabile Lsd: 3 grammi

Il materiale sequestrato testimonia la varietà e la quantità di sostanze destinate presumibilmente al mercato illecito locale.

Le misure cautelari adottate

Entrambi gli uomini sono stati arrestati e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il cittadino italiano è stato condotto presso la casa circondariale di Sollicciano, mentre l’albanese è stato posto agli arresti domiciliari. Le accuse a loro carico riguardano la cessione illecita e la detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

