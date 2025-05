Blitz antidroga nei boschi a Como, smantellata base operativa: quali tipi di sostanze sono state sequestrate

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un 34enne marocchino è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti dalla Polizia di Stato di Como. L’operazione si è svolta ieri pomeriggio nelle aree boschive di Fino Mornasco, dove l’uomo aveva stabilito la sua base operativa.

Blitz della Squadra Mobile

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la Squadra Mobile di Como ha organizzato un blitz per contrastare il traffico di droga nelle zone boschive. Gli agenti, dopo aver monitorato i movimenti di alcuni acquirenti, hanno individuato la base operativa del 34enne marocchino.

Arresto e sequestro

Raggiunta l’entrata del boschetto, gli agenti hanno colto di sorpresa l’uomo, procedendo immediatamente all’arresto. Nella sua disponibilità sono stati trovati 100 grammi di eroina, 30 grammi di cocaina, 110 grammi di hashish e denaro contante pari a 200 euro.

Provvedimenti giudiziari

Portato in Questura, è stato avvertito il pm di turno che ha disposto il processo per direttissima, fissandolo per questa mattina alle 11.00. La posizione dell’arrestato verrà valutata attentamente dall’ufficio immigrazione per l’adozione di un idoneo provvedimento amministrativo.

Continua la lotta allo spaccio

Prosegue senza sosta l’attività di contrasto allo spaccio di droga, fortemente voluta dal Questore di Como, Marco Calì. Attraverso i vari uffici della Questura, sono stati pianificati costanti blitz che hanno portato a numerosi arresti e smantellamenti di bivacchi e market di droga all’aperto. Per ulteriori dettagli, visita il sito ufficiale di Como.

Fonte foto: IPA