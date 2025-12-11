Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due giovani sono state fermate per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti durante i controlli serali della Polizia di Stato a Cava de’ Tirreni. L’operazione, condotta nell’ambito del dispositivo “Movida”, ha portato all’arresto di una maggiorenne e alla denuncia a piede libero di una minorenne, entrambe sorprese mentre cedevano droga a un assuntore.

Operazione della Polizia di Stato durante i controlli serali

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la sera dell’8 dicembre 2025 gli agenti della Volante del Commissariato di Cava de’ Tirreni hanno intensificato i controlli nelle aree interessate dalla cosiddetta “Movida”. Nel corso delle verifiche, l’attenzione degli operatori si è concentrata su due giovani donne, notate mentre erano intente a cedere una sostanza sospetta a un assuntore.

Il tentativo di fuga e il fermo delle due giovani

Alla vista degli agenti, le due ragazze hanno tentato di allontanarsi rapidamente, ma sono state prontamente fermate dalla Polizia. La perquisizione personale ha permesso di accertare che la maggiorenne aveva con sé diverse dosi di sostanza stupefacente, oltre alle banconote appena ricevute dalla cessione. La stessa ha poi consegnato spontaneamente altre dosi che aveva nascosto tra gli indumenti.

Il materiale sequestrato e le verifiche in Commissariato

La seconda giovane, risultata minorenne, è stata trovata in possesso di 435 euro in contanti e tre telefoni cellulari, ritenuti riconducibili all’attività illecita. Entrambe sono state accompagnate presso gli uffici del Commissariato per ulteriori accertamenti. Qui, ulteriori verifiche hanno portato al rinvenimento di altro stupefacente, per un peso complessivo di circa 9 grammi.

Le conseguenze per le due ragazze

Informata l’Autorità Giudiziaria, la maggiorenne è stata posta agli arresti domiciliari in attesa del giudizio di convalida. La minorenne, invece, è stata affidata ai genitori su disposizione della competente Procura per i Minorenni.

