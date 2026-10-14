Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Vasta operazione antidroga condotta dai Carabinieri nelle province di Catanzaro e Vicenza, con il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia: in totale sono state emesse 24 misure cautelari nei confronti di persone ritenute membri di un’organizzazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti e alla detenzione illegale di armi, con l’aggravante dell’utilizzo di carte prepagate legate al reddito di cittadinanza per i pagamenti illeciti.

Operazione “Social Card”

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione “Social Card” è stata portata a termine nella mattinata del 14 ottobre 2026 nelle province di Catanzaro e Vicenza. L’attività investigativa ha visto impegnati i militari del Comando Provinciale di Catanzaro e della Compagnia di Girifalco. Il provvedimento cautelare, emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Catanzaro, ha riguardato 24 persone: 12 in carcere, 9 agli arresti domiciliari e 3 sottoposte all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Le accuse e i reati contestati

Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi e munizioni. L’indagine ha permesso di delineare la struttura di un’organizzazione criminale radicata nel territorio, con il proprio centro operativo nel comune di Cortale (CZ) ma attiva su gran parte della provincia catanzarese.

Le indagini e la scoperta della base logistica

L’inchiesta ha preso avvio dall’analisi forense di un telefono sequestrato a un soggetto arrestato per spaccio nel comune di Amaroni. Da questa attività sono emersi due distinti gruppi criminali: uno, già smantellato nel maggio 2024 con otto misure cautelari, e un secondo, oggetto dell’attuale operazione, dotato di una struttura organizzata e stabile. Il gruppo aveva suddiviso i ruoli tra corrieri, grossisti, pusher, staffette, custodi e addetti al recupero crediti, riuscendo così a espandere la propria influenza dall’entroterra fino alla costa ionica catanzarese.

Un’organizzazione ramificata sul territorio

L’associazione criminale aveva referenti in diversi comuni: Girifalco, Amaroni, il territorio urbano di Catanzaro, Vallefiorita, Squillace, l’area di Soverato e dintorni (tra cui Badolato, Davoli e Sant’Andrea Apostolo sullo Ionio) e Botricello. La base logistica del sodalizio è stata individuata e sottoposta a sequestro: qui venivano custoditi ingenti quantitativi di droga e una pistola con matricola abrasa, predisposta per il montaggio di un silenziatore, insieme a munizioni calibro 7,65.

Sequestri e arresti in flagranza

Nel corso delle indagini sono stati effettuati diversi arresti in flagranza di reato e sequestrati oltre 4 kg di cocaina, 6,7 kg di marijuana e 0,3 kg di hashish, oltre a una pistola e 10 proiettili. Il valore della sostanza stupefacente sottratta al mercato al dettaglio è stato stimato in circa 500 mila euro.

Il ruolo delle carte del reddito di cittadinanza

Un aspetto particolarmente rilevante dell’indagine riguarda l’utilizzo delle carte prepagate legate al reddito di cittadinanza come metodo di pagamento per l’acquisto di droga. Le carte venivano consegnate agli spacciatori, che le usavano per prelevare il denaro corrispondente al valore dello stupefacente ceduto. Numerose carte sono state sequestrate nel corso dell’operazione, evidenziando come risorse pubbliche siano state dirottate verso il mercato illecito.

Un gruppo criminale spregiudicato e resiliente

Nonostante i diversi arresti subiti nel tempo, il gruppo criminale ha continuato le attività di spaccio senza interruzioni, dimostrando una notevole capacità di riorganizzazione e mantenendo intatta la propria operatività. L’indagine, ancora nella fase preliminare, ha permesso di ricostruire un quadro indiziario grave circa l’esistenza e l’operatività dell’associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga.