Due arresti e oltre 110 grammi di cocaina sequestrati sono il bilancio di una doppia operazione condotta dalla Polizia di Stato tra Lecce e la costa adriatica. I fatti sono avvenuti nella giornata di ieri, quando due giovani sono stati fermati e trovati in possesso di sostanze stupefacenti destinate allo spaccio. Gli interventi sono stati eseguiti nel capoluogo e nei pressi della località marina di San Foca, nell’ambito di servizi di controllo del territorio disposti dal Questore di Lecce.

Due arresti in poche ore: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la giornata di ieri ha visto gli agenti della Squadra Mobile – Sezione Antidroga della Questura di Lecce impegnati in una serie di controlli mirati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. L’azione, intensificata nelle aree urbane e costiere più esposte al fenomeno, ha portato a due distinti arresti e al sequestro di una notevole quantità di cocaina pronta per essere immessa sul mercato illegale.

Il primo intervento: giovane fermato nel capoluogo

Il primo episodio si è verificato nelle zone periferiche di Lecce, dove gli investigatori hanno notato un’autovettura con a bordo più giovani procedere a forte velocità. Uno dei passeggeri, nato nel 2002, è sceso improvvisamente dal veicolo e si è allontanato con fare sospetto, stringendo qualcosa sotto gli indumenti. Gli agenti lo hanno raggiunto e sottoposto a controllo, riscontrando subito segni di insofferenza da parte del giovane.

La perquisizione personale ha permesso di rinvenire un involucro contenente cocaina, per un peso di circa 55 grammi, già confezionata e pronta per la cessione. La quantità e le modalità di detenzione hanno fatto ritenere che la sostanza fosse destinata allo spaccio. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il giovane è stato associato presso la casa circondariale di Lecce, in attesa di convalida.

Secondo arresto lungo la litoranea: controlli a San Foca

Poche ore dopo, nel primo pomeriggio, un altro equipaggio della Sezione Antidroga ha effettuato un controllo nei pressi della località marina di San Foca, lungo la SP 366. Il conducente del veicolo, un giovane nato nell’84, ha mostrato un atteggiamento sospetto, continuando a portare le mani nelle tasche nonostante gli inviti degli agenti a rimanere fermo.

La perquisizione ha portato alla scoperta di due confezioni di cocaina, ciascuna del peso di circa 55 grammi, nascoste negli indumenti. Inoltre, è stata trovata un’ulteriore dose già pronta per la vendita. Le verifiche sono poi proseguite presso l’abitazione dell’indagato, dove sono stati sequestrati materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione, involucri in cellophane e residui di sostanza stupefacente.

Complessivamente, il sequestro ha superato i 110 grammi di cocaina, confermando l’ipotesi di un’attività di spaccio organizzata. Anche in questo caso, l’Autorità Giudiziaria ha disposto l’associazione dell’arrestato presso la casa circondariale di Lecce, in attesa delle determinazioni di competenza.

