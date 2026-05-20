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È di 26 persone arrestate il bilancio di una vasta operazione condotta dalle forze dell’ordine a Palermo, dove sono state smantellate due organizzazioni criminali dedite al traffico di sostanze stupefacenti. L’azione, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia, è stata eseguita dalla Squadra mobile della Polizia e dai Carabinieri del Ros, su ordinanza del Gip.

Le indagini e la scoperta delle organizzazioni criminali

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, le indagini hanno permesso di individuare due gruppi criminali attivi nei quartieri di Villagrazia, Santa Maria di Gesù e Villaggio Santa Rosalia. Queste organizzazioni erano specializzate nell’importazione e nello smercio di ingenti quantitativi di droghe, sia pesanti che leggere, grazie a una rete di fornitori provenienti dalla Calabria e dalla Campania.

L’operazione delle forze dell’ordine

L’operazione, che ha visto coinvolti anche gli agenti del Reparto prevenzione crimine Sicilia occidentale, la Polizia scientifica e diverse unità del Reparto Cinofili, è stata condotta sotto il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia di Palermo. L’attività investigativa dei Carabinieri si è concentrata in particolare su una cosiddetta “famiglia” di Santa Maria di Gesù, portando alla luce un’associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti.

Il ruolo delle diverse forze coinvolte

La collaborazione tra la Squadra mobile della Polizia e i Carabinieri del Ros si è rivelata fondamentale per il successo dell’operazione. Mentre i poliziotti hanno ricostruito la struttura e le attività delle due organizzazioni criminali nei quartieri cittadini, gli investigatori dell’Arma hanno approfondito le dinamiche interne alla “famiglia” di Santa Maria di Gesù, confermando l’esistenza di una rete ben organizzata per il traffico di droga.

Il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia

La Direzione distrettuale antimafia di Palermo ha diretto tutte le fasi dell’operazione, dalla raccolta delle prove fino all’esecuzione delle ordinanze di custodia cautelare. Il provvedimento emesso dal Gip ha permesso di assicurare alla giustizia 26 persone ritenute responsabili di gravi reati legati al traffico di sostanze stupefacenti.