È di quattro persone fermate con l’accusa di associazione di tipo mafioso e tentata estorsione aggravata il bilancio di un’operazione condotta questa mattina tra Tuturano, Brindisi e Napoli. Il provvedimento, emesso dalla Direzione distrettuale antimafia di Lecce, è stato eseguito da oltre cinquanta poliziotti della Squadra mobile e della Sezione investigativa del Servizio centrale operativo. Gli indagati sono accusati di aver imposto il pagamento di somme di denaro a un imprenditore agricolo, minacciando ritorsioni e danni alle sue coltivazioni, per rafforzare il controllo del clan Sacra Corona Unita sul territorio.

Le indagini e il blitz: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è il risultato di una complessa indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Lecce e condotta dagli investigatori della Squadra mobile di Brindisi e della Sezione investigativa del Servizio centrale operativo (Sisco) di Lecce. Il decreto di fermo è stato eseguito nelle prime ore di questa mattina, coinvolgendo quattro persone ritenute responsabili di gravi reati di stampo mafioso. Gli arresti sono avvenuti tra Tuturano, Brindisi e Napoli, a conclusione di un’attività investigativa che ha permesso di ricostruire le dinamiche criminali di una delle frange storiche della Sacra Corona Unita.

Le accuse: estorsioni e metodo mafioso

I fermati sono accusati di associazione di tipo mafioso, tentata estorsione aggravata dall’appartenenza alla Sacra Corona Unita, dall’aggravante di più persone riunite, dall’agevolazione mafiosa e dall’utilizzo del metodo mafioso. Per due persone tra loro, è stata contestata anche l’aggravante di aver commesso i reati in regime di semilibertà, approfittando della parziale libertà concessa per continuare a gestire le attività illecite del clan.

Il caso dell’imprenditore agricolo: minacce e richieste di denaro

Secondo quanto emerso dalle indagini, la tentata estorsione sarebbe stata perpetrata ai danni di un imprenditore agricolo della zona. Gli indagati avrebbero imposto il pagamento di 3mila euro come somma iniziale e il versamento di 150 euro al mese, presentati come “compenso” per la guardiania e per consentire all’imprenditore di svolgere la propria attività economica sul territorio controllato dal clan. In caso di mancato pagamento, gli arrestati avrebbero minacciato di danneggiare la vasta piantagione di noci dell’imprenditore, situata nell’agro di Tuturano (Brindisi).

Summit e strategie criminali: intercettazioni e piani di dominio

Le attività di intercettazione hanno permesso agli investigatori di documentare una serie di summit tra i fermati, finalizzati a rafforzare il dominio del clan storico della Sacra Corona Unita. Durante questi incontri, si discutevano le attività illecite già avviate, in particolare le estorsioni ai danni di diversi imprenditori locali, e si pianificavano azioni punitive da adottare come ritorsione nei confronti di chi si opponeva alla leadership del gruppo.

Contrasti interni e minacce di violenza

Uno degli aspetti più inquietanti emersi dall’indagine riguarda i contrasti interni alla Sacra Corona Unita. In particolare, i vertici storici del clan contestavano a un giovane referente locale di non aver mai contribuito al sostentamento dei capi detenuti e di aver rivendicato indebitamente il ruolo di referente per Tuturano. A questa persona veniva anche attribuita la responsabilità di essere il mandante dell’incendio che, nel gennaio di quest’anno, ha colpito il Domus cafè di Tuturano.

La minaccia di una guerra tra clan

Nei giorni immediatamente precedenti al fermo, gli investigatori hanno documentato un incontro tra uno degli indagati e un esponente di un clan rivale. Durante il colloquio, si sarebbe discusso della possibilità di avviare una vera e propria guerra per il controllo di Tuturano, con l’obiettivo di ristabilire l’egemonia del clan storico sulle nuove leve della Sacra Corona Unita, anche ricorrendo a omicidi come extrema ratio.

Il rischio di fuga e la pericolosità sociale

La decisione di procedere con il fermo è stata presa anche alla luce della pericolosità sociale degli indagati e del rischio concreto che potessero darsi alla fuga. In particolare, per due persone già condannate per omicidio e attualmente in regime di semilibertà, una segnalazione agli uffici di sorveglianza avrebbe potuto compromettere l’intera indagine. Per questo motivo, la Direzione distrettuale antimafia di Lecce ha emesso il decreto di fermo, eseguito con un imponente dispiegamento di forze da parte di oltre cinquanta poliziotti della Squadra mobile di Brindisi e della Sisco di Lecce.

