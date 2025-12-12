Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto ad Agrigento, dove un uomo è stato fermato per detenzione ai fini di spaccio di droga. L’intervento è stato eseguito nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, con il supporto della squadra cinofili della Guardia di Finanza, come disposto dalla Procura della città siciliana.

Operazione congiunta delle forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, i servizi di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti sono proseguiti senza sosta nel territorio di Agrigento. Le Volanti, insieme agli agenti della squadra cinofili della Guardia di Finanza, hanno effettuato una perquisizione presso l’abitazione di un uomo sospettato di attività illecite legate agli stupefacenti.

Sequestro di droga e materiale per il confezionamento

Durante la perquisizione domiciliare, gli agenti hanno rinvenuto sei involucri contenenti sostanza stupefacente, per un totale di 26.90 grammi. Oltre alla droga, sono stati trovati due bilancini di precisione, un coltello con la lama intrisa di sostanza stupefacente, tre trinciatori utilizzati per il frazionamento della droga, e due barattoli di vetro trasparente con residui di sostanza stupefacente. Il materiale sequestrato comprendeva anche una somma in contanti pari a 1.170 euro, suddivisa in banconote di piccolo taglio, elemento che ha rafforzato i sospetti degli investigatori circa l’attività di spaccio svolta dall’uomo.

Arresto e provvedimenti cautelari

Al termine delle indagini, coordinate dalla Procura di Agrigento, l’uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. In seguito all’arresto, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa della convalida da parte dell’autorità giudiziaria.

Obbligo di dimora e prescrizioni

Dopo la convalida dell’arresto, il giudice ha disposto per l’uomo la misura dell’obbligo di dimora nel comune di residenza, con la prescrizione di non allontanarsi dalla propria abitazione nelle ore serali. Questa decisione mira a limitare i movimenti dell’indagato e a prevenire ulteriori episodi di spaccio di sostanze stupefacenti nella zona.

IPA