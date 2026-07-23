Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

È di 12 arresti il bilancio di una vasta operazione condotta dai Carabinieri contro l’organizzazione mafiosa Cosa Nostra nel territorio di Petrosino. L’azione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, è stata eseguita nella mattinata odierna e ha portato all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di diversi soggetti ritenuti responsabili di gravi reati, tra cui associazione mafiosa, estorsione e traffico di sostanze stupefacenti.

Le indagini: due anni di lavoro per ricostruire la rete mafiosa

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, il blitz ha visto impegnati i militari del Comando Provinciale di Trapani, con il supporto operativo dei colleghi dei Comandi Provinciali di Palermo, Enna, Agrigento, Caltanissetta e Messina. Hanno inoltre partecipato lo Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sicilia”, il 12° Reggimento Sicilia, il 9° Nucleo Elicotteri di Palermo e il Nucleo Carabinieri Cinofili di Palermo. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal G.I.P. di Palermo su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, a seguito di un’articolata attività investigativa.

L’inchiesta, avviata dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri nel dicembre 2022 e conclusa nel febbraio 2024, ha permesso di ricostruire l’operatività della cellula di Cosa Nostra attiva a Petrosino. Gli investigatori hanno documentato come il gruppo criminale esercitasse il controllo del territorio attraverso metodi tipicamente mafiosi, basati su intimidazione e violenza, e garantisse il sostentamento economico del sodalizio tramite una serie di attività illecite.

I reati contestati agli indagati

Le 12 persone raggiunte dalla misura cautelare sono accusate, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso per aver fatto parte, anche con ruoli di vertice, dell’organizzazione criminale Cosa Nostra operante a Petrosino. Tra i reati contestati figurano anche estorsioni, intimidazioni, danneggiamento a seguito d’incendio, porto e detenzione illegale di armi da sparo (pistole e fucili), estorsione nella gestione di un alloggio popolare e traffico di sostanze stupefacenti come cocaina, hashish e crack, attraverso una stabile associazione armata.

Arresti in flagranza e sequestri durante le indagini

Nel corso delle indagini, i Carabinieri hanno proceduto all’arresto in flagranza di 5 persone e al deferimento in stato di libertà di altre 2 persone. Sono stati inoltre sequestrati 156 gr. di cocaina, 2 fucili, 1 pistola e 23 cartucce. Gli investigatori hanno anche documentato l’approvvigionamento di circa 1,2 kg. di cocaina, 6 kg. di hashish e 130 gr. di crack, confermando la rilevanza del traffico di droga gestito dal gruppo criminale.

Contestualmente all’esecuzione delle misure cautelari, è stato notificato l’invito a rendere interrogatorio preventivo nei confronti di 16 persone indagate per produzione, traffico, spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti, possesso di armi e ricettazione. In alcuni casi, le accuse sono aggravate dalla connessione con l’attività mafiosa, a conferma del radicamento del sodalizio nel tessuto criminale locale.