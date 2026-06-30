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Sette appartenenti al gruppo “Ultras Italia” sono stati indagati per violenza privata aggravata in seguito agli episodi avvenuti durante la partita di qualificazione ai mondiali tra Italia e Irlanda del Nord. Gli indagati, sostenitori della nazionale italiana, sono accusati di aver occupato con la forza i posti centrali dello stadio, costringendo altri spettatori, tra cui famiglie con bambini, a spostarsi. Le indagini sono state coordinate dalla questura di Bergamo e hanno coinvolto anche altre città italiane.

Le indagini della Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’inchiesta ha preso il via dopo i fatti accaduti durante l’incontro calcistico dello scorso marzo. Un gruppo di circa cento ultras, appartenenti al cartello “Ultras Italia” e noti anche come “I ragazzi con i tricolori”, ha occupato indebitamente tutte le sedute centrali del settore riservato ai tifosi della nazionale. Per ottenere questi posti, gli ultras hanno utilizzato minacce e intimidazioni, costringendo i legittimi titolari dei biglietti, tra cui famiglie con bambini, a lasciare i propri posti e a spostarsi altrove.

Il modus operandi del gruppo

Il gruppo “Ultras Italia” si caratterizza per una forte connotazione ideologica di estrema destra e si distingue per l’esposizione di bandiere italiane che riportano i nomi delle città di provenienza. Durante le partite, questi supporter si organizzano per tifare in modo compatto, spesso occupando i posti migliori del settore centrale. In occasione della partita tra Italia e Irlanda del Nord, la loro presenza numerosa ha permesso loro di esercitare una pressione tale da intimidire gli altri spettatori e generare uno stato di apprensione generalizzata tra il pubblico presente allo stadio.

L’identificazione degli indagati

Grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza dell’impianto sportivo, gli investigatori sono riusciti a identificare sette persone come autori materiali e coordinatori dei fatti. A queste persone sono stati notificati gli avvisi di garanzia. Alcuni degli indagati sono già noti alle forze dell’ordine per la loro militanza all’interno di tifoserie organizzate di squadre di club e sono già stati destinatari di Daspo (Divieto di accedere a manifestazioni sportive).

Le perquisizioni e i provvedimenti amministrativi

Le indagini hanno visto la collaborazione delle questure di Roma, Genova, Vicenza, Fermo, Rimini e Pesaro, sotto il coordinamento della Direzione centrale della Polizia di prevenzione. Nei confronti degli indagati sono state eseguite perquisizioni domiciliari e sono stati avviati i procedimenti amministrativi finalizzati all’emissione di nuovi Daspo.