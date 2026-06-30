Blitz contro gli ultras della Nazionale, cacciarono famiglie e bimbi dagli spalti durante Italia-Irlanda
Sette perquisizioni della polizia contro ultras di estrema destra dopo comportamenti minacciosi in partita.
Sette appartenenti al gruppo “Ultras Italia” sono stati indagati per violenza privata aggravata in seguito agli episodi avvenuti durante la partita di qualificazione ai mondiali tra Italia e Irlanda del Nord. Gli indagati, sostenitori della nazionale italiana, sono accusati di aver occupato con la forza i posti centrali dello stadio, costringendo altri spettatori, tra cui famiglie con bambini, a spostarsi. Le indagini sono state coordinate dalla questura di Bergamo e hanno coinvolto anche altre città italiane.
Le indagini della Polizia di Stato
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’inchiesta ha preso il via dopo i fatti accaduti durante l’incontro calcistico dello scorso marzo. Un gruppo di circa cento ultras, appartenenti al cartello “Ultras Italia” e noti anche come “I ragazzi con i tricolori”, ha occupato indebitamente tutte le sedute centrali del settore riservato ai tifosi della nazionale. Per ottenere questi posti, gli ultras hanno utilizzato minacce e intimidazioni, costringendo i legittimi titolari dei biglietti, tra cui famiglie con bambini, a lasciare i propri posti e a spostarsi altrove.
Il modus operandi del gruppo
Il gruppo “Ultras Italia” si caratterizza per una forte connotazione ideologica di estrema destra e si distingue per l’esposizione di bandiere italiane che riportano i nomi delle città di provenienza. Durante le partite, questi supporter si organizzano per tifare in modo compatto, spesso occupando i posti migliori del settore centrale. In occasione della partita tra Italia e Irlanda del Nord, la loro presenza numerosa ha permesso loro di esercitare una pressione tale da intimidire gli altri spettatori e generare uno stato di apprensione generalizzata tra il pubblico presente allo stadio.
L’identificazione degli indagati
Grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza dell’impianto sportivo, gli investigatori sono riusciti a identificare sette persone come autori materiali e coordinatori dei fatti. A queste persone sono stati notificati gli avvisi di garanzia. Alcuni degli indagati sono già noti alle forze dell’ordine per la loro militanza all’interno di tifoserie organizzate di squadre di club e sono già stati destinatari di Daspo (Divieto di accedere a manifestazioni sportive).
Le perquisizioni e i provvedimenti amministrativi
Le indagini hanno visto la collaborazione delle questure di Roma, Genova, Vicenza, Fermo, Rimini e Pesaro, sotto il coordinamento della Direzione centrale della Polizia di prevenzione. Nei confronti degli indagati sono state eseguite perquisizioni domiciliari e sono stati avviati i procedimenti amministrativi finalizzati all’emissione di nuovi Daspo.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.