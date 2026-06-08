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Sono venti le misure cautelari eseguite nell’ambito di una operazione antimafia della Dda di Catania. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione di tipo mafioso, con l’aggravante delle armi, traffico di droga aggravato dall’agevolazione mafiosa, detenzione di armi da guerra e armi clandestine e tentato omicidio. Dalle intercettazioni è emerso che l’organizzazione criminale a cui l’indagato apparteneva era collegata al clan Mazzei e che l’uomo, affiliato alla cosca, forniva gli stupefacenti a Cosa nostra collaborando con due nipoti del capo storico della “famiglia”. L’indagine ha coinvolto anche altri familiari del boss tra cui la figlia. Nel corso del blitz sono stati sequestrati marijuana e cocaina e arsenali di armi.