Blitz contro le badanti a Udine, raffica di arresti e denunce: il video dell'operazione della polizia

La polizia di Udine ha indagato sul soggiorno illegale nel territorio nazionale di decine di badanti georgiane: ha arrestato 7 di loro e ne ha denunciate in stato di libertà altre 22. L’attività investigativa riguarda cittadine georgiane, di età compresa tra i 24 e i 66 anni, che hanno fatto richiesta di lavoro come badanti in provincia di Udine, ma dichiarandosi comunitarie ed esibendo documenti d’identità validi per l’espatrio di Paesi quali Slovacchia, Polonia e Bulgaria. La presentazione di tali documenti identificativi ai fini del rilascio del relativo codice fiscale comunitario consentiva loro, nell’immediato, di poter accedere al mondo del lavoro nel circuito delle agenzie delle badanti e godere di benefici giuridici, fiscali e sanitari, aggirando le norme che regolano l’ingresso e la permanenza nel territorio nazionale dei cittadini extracomunitari, in virtù di un vero e proprio “lasciapassare”. Le straniere si erano poi spostate in diverse provincie d’Italia.