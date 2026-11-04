Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Megafoni, tende e striscioni a fare da contorno al taglio del nastro. È iniziata così l’inaugurazione del nuovo studentato “Ibrido”, nell’isola A4 del Centro Direzionale di Napoli, dove il Collettivo autorganizzato universitario ha portato un presidio di protesta. Nel mirino degli studenti ci sono i costi proposti e l’impiego di fondi pubblici per un’opera poi affidata ai privati: dei 610 posti letto previsti a regime, infatti, appena il 30% andrà ai borsisti Adisurc, mentre per le restanti stanze i prezzi partono dai 497 euro per la doppia fino ai 680 euro al mese per la singola. I gestori hanno provato a smorzare la tensione spiegando che le tariffe online non sono ancora aggiornate, ma la contestazione investe anche la possibilità di convertire gli alloggi in stanze per turisti nei mesi estivi e attacca frontalmente le istituzioni locali per la gestione dell’emergenza abitativa.

ANSA