Blitz dei ladri al rifugio Micheluzzi Val Duron a Campitello di Fassa, rapina ripresa e condivisa sui social

Il profilo Facebook del rifugio Micheluzzi Val Duron a Campitello di Fassa, in provincia di Trento, ha pubblicato un video ripreso dalle telecamere di sicurezza della struttura, in cui si vedono tre persone rubare un bob da garage del rifugio. Duri i commenti sui social da parte degli utenti. Non è chiaro se sia trattato di un furto premeditato o di un’azione estemporanea.

Il furto al rifugio Micheluzzi

Lo scorso 28 novembre un gruppo di tre persone ha rubato all’interno del garage del rifugio Micheluzzi Val Duron a Campitello di Fassa, in provincia di Trento.

Il furto è stato ripreso dalle telecamere della struttura. Il video mostra e tre passare vicino al gatto delle nevi del rifugio per entrare all’interno del garage.

I tre escono dalla struttura con in mano un bob, che non è di loro proprietà e si allontanano. Uno di loro indossava anche delle racchette da neve ai piedi e camminava con dei bastoncini.

Il video pubblicato sui social

I gestori del rifugio hanno scelto di non denunciare per ora il furto. Hanno però pubblicato il video ripreso dalle telecamere di sorveglianza sulla propria pagina Facebook. Nella descrizione del post è scritto:

Complimenti ai tre Babbi Natale al contrario che hanno pensato bene di “alleggerire” il garage del Rifugio Micheluzzi rubando il bob di Tommy. Grazie di cuore del bel regalo.

Sotto al post diversi utenti hanno espresso solidarietà alla struttura, attaccando i tre ladri. Il gestore ha poi sottolineato:

Non è certo per il valore del bob, che si ricompra: è una questione di civiltà e rispetto. Prendere qualcosa da una proprietà privata, senza chiedere e senza lasciare nemmeno un messaggio, non lo possiamo accettare. Siamo pronti a cancellare il video e a non sporgere denuncia, ma ci aspettiamo la restituzione con tanto di scuse.

La dinamica del furto

Al momento non è chiaro quale sia stata la ragione o la dinamica del furto avvenuto al rifugio Micheluzzi. Non si sa se le tre persone immortalate nelle immagini siano effettivamente ladri che hanno fin dall’inizio puntato a raggiungere la struttura per rubare qualcosa.

Potrebbero infatti, visto il loro abbigliamento e l’equipaggiamento, essere semplicemente escursionisti che, passando nei pressi del rifugio, hanno visto il bob incustodito e lo hanno preso.