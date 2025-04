Blitz dei Nas nei ristoranti turistici di Rieti e Viterbo, quanti kg di cibo scaduto sono stati sequestrati

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di tre sospensioni di attività e 70 kg di alimenti sequestrati il bilancio dei controlli effettuati dai NAS dei Carabinieri di Viterbo nelle province di Viterbo e Rieti. Le operazioni sono state condotte in vista del Giubileo 2025, per garantire la sicurezza alimentare nelle zone ad alto afflusso turistico.

Controlli e sospensioni

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, in due ristoranti del comune di Rieti e uno nel comune di Torricella in Sabina, sono state riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali. A seguito di queste verifiche, la competente ASL di Rieti ha disposto l’immediata sospensione delle attività. Inoltre, sono stati sequestrati circa 70 kg di alimenti non tracciati o con la data di scadenza superata.

Altri interventi

Nel comune di Magliano in Sabina, un’attività di pizza al taglio è stata sospesa per gravi carenze igienico-sanitarie. Anche in questo caso, l’intervento è stato effettuato dal personale NAS, che ha informato la competente ASL di Rieti della situazione critica.

Sanzioni amministrative

Nel complesso, le operazioni di controllo hanno portato all’elevazione di sanzioni amministrative per un totale di 13.840,00 euro nella sola provincia di Rieti. Queste sanzioni sono scaturite da altre violazioni riscontrate durante i controlli.

Fonte foto: IPA