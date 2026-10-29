Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Irregolarità igieniche, alimenti sequestrati e attività chiuse: è il bilancio dei controlli nella filiera vitivinicola. I militari del N.A.S. di Bologna hanno ispezionato cantine e aziende per verificare le condizioni sanitarie e la regolarità della produzione, anche con il supporto dell’I.C.Q.R.F. I controlli si sono concentrati nel Faentino, nel Bolognese e nella bassa Romagna.

Ispezioni in enoteche, cantine e aziende agricole

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, nell’ambito delle verifiche annuali sulla filiera del vino sono state eseguite circa 20 ispezioni in enoteche, aziende agricole, cantine e stabilimenti enologici delle province di competenza. Per la campagna 2026, alcuni interventi sono stati svolti insieme ai funzionari dell’Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari di Emilia-Romagna e Marche.

Problemi igienici e attività non autorizzate

Gli accertamenti hanno rilevato gravi criticità igienico-sanitarie, strutturali e gestionali. In diverse aziende sono state trovate sporcizia accumulata, polvere, ragnatele e muffe nere vicino a vasi vinari e botti, oltre a infestanti e deiezioni di roditori, gatti e scarafaggi. In alcuni locali erano conservati centinaia di chili di uve provenienti da precedenti campagne, ormai in avanzato stato di decomposizione.

Scoperti anche cucine, laboratori e sale degustazione attrezzati senza autorizzazione per preparare e servire pasti caldi agli avventori. Tra gli alimenti proposti figuravano salumi, formaggi, primi piatti, carni, conserve e frittate. Mancavano la notifica sanitaria, un piano di autocontrollo HACCP e le minime cautele igieniche.

Fitosanitari, etichette e registri

In varie realtà produttive i fitosanitari erano conservati senza adeguate protezioni, in aree aperte o in armadietti non chiusi a chiave. Sono state riscontrate dai Nas di Bologna anche carenze nei dispositivi di protezione individuale e nei presidi di emergenza, nonostante la presenza di operatori e avventori durante gli eventi.

Con il contributo dell’I.C.Q.R.F. sono state contestate difformità nella designazione dei vini, nell’indicazione dei vitigni e nell’uso di marchi potenzialmente ingannevoli, compreso il richiamo indebito a vitigni e denominazioni protette su vini generici e DOP. Sequestrati inoltre alimenti con etichette discordanti o ingannevoli: pasta e conserve di frutta prodotte senza le cautele e le procedure di pastorizzazione previste. I controlli hanno evidenziato piani HACCP assenti o non adeguati alle attività effettive e incongruenze tra le giacenze registrate nel sistema telematico SIAN e le masse vinose sfuse presenti in cantina, prive dei cartelli identificativi.

Chiusure e sequestri

È stata disposta la sospensione o la chiusura di 3 attività senza requisiti igienico-sanitari o titoli autorizzativi. Il sequestro amministrativo ha riguardato circa 15.000 litri di masse vinose sfuse, mosti in fermentazione e vino in bottiglia, non riconciliati o etichettati in violazione delle norme, per un valore commerciale di circa 110.000 €. Bloccati anche 140 litri di liquori ad alta gradazione, prodotti e imbottigliati abusivamente per infusione.

Il provvedimento ha interessato inoltre 1.200 kg di alimenti: confetture e conserve autoprodotte senza valutazione dei rischi, uve passite deteriorate e infestate e lotti di pasta di grano duro con etichettatura irregolare. Il valore complessivo di questi prodotti è stato stimato in circa 10.000 €. Sono state infine contestate 15 sanzioni amministrative pecuniarie, per un importo totale di 25.000 €.

Carabinieri