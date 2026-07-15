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Sono scattate diverse sospensioni di attività commerciali in seguito ai controlli condotti dai Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità nelle province di Salerno, Avellino e Benevento. Le ispezioni, finalizzate alla tutela della salute pubblica e della sicurezza alimentare, sono state effettuate nelle aree della movida e nelle località a maggiore afflusso turistico, portando alla luce numerose irregolarità igienico-sanitarie e strutturali.

Controlli intensificati nelle aree turistiche: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità ha rafforzato la propria presenza nelle zone più frequentate delle province di Salerno, Avellino e Benevento. L’obiettivo principale è stato quello di garantire la sicurezza dei cittadini e dei turisti, attraverso verifiche mirate presso attività di ristorazione, somministrazione e vendita di alimenti.

A Battipaglia, i Carabinieri hanno rilevato numerose non conformità in stabilimenti balneari, strutture ricettive, bar, pub e ristoranti. In particolare, è stata disposta la sospensione dell’attività di ristorazione di uno stabilimento balneare a causa di gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali. Nel corso dell’ispezione sono stati sequestrati sei chilogrammi di prodotti ittici decongelati e contestata una sanzione per violazioni delle procedure HACCP.

Provvedimenti e sanzioni per altre attività

Oltre alla sospensione, i militari hanno adottato provvedimenti di diffida e prescritto interventi nei confronti di altri esercizi per carenze igieniche, strutturali e per la mancata indicazione degli allergeni. Queste misure hanno riguardato diverse tipologie di attività, tra cui stabilimenti balneari, bar e ristoranti.

Controlli estesi nel resto della provincia di Salerno

Nella provincia di Salerno, i controlli hanno portato alla sospensione di un supermercato nel capoluogo, di un deposito alimenti di una gelateria nel Cilento e di un’azienda agricola nella Piana del Sele, dove sono stati sequestrati circa un quintale di alimenti congelati. Diffide e prescrizioni hanno interessato anche agriturismi, hotel, stabilimenti balneari e una gelateria della Valle dell’Irno. Presso un allevamento di trote sono stati effettuati campionamenti per analisi microbiologiche.

Situazione nelle province di Avellino e Benevento

In provincia di Avellino, i Carabinieri hanno impartito prescrizioni e diffide a una gelateria e a un’azienda agricola per diverse difformità igienico-sanitarie. In provincia di Benevento, invece, è stata disposta la sospensione immediata di un agriturismo per gravi carenze igieniche, mentre un’altra struttura è stata diffidata per irregolarità riscontrate durante i controlli.

Sequestri e valore delle attività sospese

Il valore complessivo delle strutture e delle attività sottoposte a sospensione è stato stimato in oltre un milione di euro. Durante le ispezioni sono stati sequestrati alimenti non conformi ed elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 10.000 euro.

Obiettivo: tutela della salute pubblica

L’azione dei Carabinieri del NAS si inserisce in un più ampio piano di prevenzione e controllo volto a garantire la sicurezza alimentare e la salute dei cittadini, soprattutto in un periodo di grande afflusso turistico. Le numerose irregolarità riscontrate testimoniano l’importanza di mantenere alta l’attenzione su questi temi, a tutela sia dei consumatori che degli operatori del settore.

Conclusioni

Le province di Salerno, Avellino e Benevento sono state oggetto di un’intensa attività di controllo da parte dei Carabinieri del NAS, che ha portato alla sospensione di numerose attività, al sequestro di alimenti non conformi e all’elevazione di sanzioni amministrative significative. Un’azione che conferma l’impegno delle forze dell’ordine nella tutela della salute pubblica e nella prevenzione di rischi legati alla sicurezza alimentare.

Carabinieri