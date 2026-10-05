Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Gli uomini dell’Agenzia Dogane e Monopoli, insieme agli agenti della Guardia di Finanza hanno sequestrato al porto di Pozzallo (Ragusa) 300 testuggini di acqua dolce e 77 pappagalli. Gli esemplari venivano trasportati illegalmente da un cittadino originario dell’isola di Malta. Quasi tutti gli esemplari di volatili intercettati appartengono a specie protette, nonché tutelate dalla Convenzione di Washington sul commercio internazionale degli animali e vegetali a rischio di estinzione. Il responsabile è stato denunciato. Tutti gli animali sono stati affidati a un allevamento amatoriale.