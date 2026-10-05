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Blitz della Finanza al porto di Pozzallo, bloccato traffico illecito di testuggini e pappagalli: i numeri

Sequestrati 377 animali esotici al porto di Pozzallo: testuggini e pappagalli trasportati illegalmente

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Luca Mastinu

GIORNALISTA

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Gli uomini dell’Agenzia Dogane e Monopoli, insieme agli agenti della Guardia di Finanza hanno sequestrato al porto di Pozzallo (Ragusa) 300 testuggini di acqua dolce e 77 pappagalli. Gli esemplari venivano trasportati illegalmente da un cittadino originario dell’isola di Malta. Quasi tutti gli esemplari di volatili intercettati appartengono a specie protette, nonché tutelate dalla Convenzione di Washington sul commercio internazionale degli animali e vegetali a rischio di estinzione. Il responsabile è stato denunciato. Tutti gli animali sono stati affidati a un allevamento amatoriale.

 

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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