Blitz della Finanza al porto di Pozzallo, bloccato traffico illecito di testuggini e pappagalli: i numeri
Sequestrati 377 animali esotici al porto di Pozzallo: testuggini e pappagalli trasportati illegalmente
Gli uomini dell’Agenzia Dogane e Monopoli, insieme agli agenti della Guardia di Finanza hanno sequestrato al porto di Pozzallo (Ragusa) 300 testuggini di acqua dolce e 77 pappagalli. Gli esemplari venivano trasportati illegalmente da un cittadino originario dell’isola di Malta. Quasi tutti gli esemplari di volatili intercettati appartengono a specie protette, nonché tutelate dalla Convenzione di Washington sul commercio internazionale degli animali e vegetali a rischio di estinzione. Il responsabile è stato denunciato. Tutti gli animali sono stati affidati a un allevamento amatoriale.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.