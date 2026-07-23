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È di 26 persone arrestate, 11 persone denunciate e 2 stabili sgomberati il bilancio di una vasta operazione di controllo del territorio condotta dalla Polizia di Stato nelle ultime ore tra Torino e Roma. L’attività, svolta con la collaborazione delle Polizie locali e dell’Ispettorato del lavoro, ha interessato le aree più sensibili delle due città, con l’obiettivo di contrastare reati e fenomeni di degrado urbano.

Operazione straordinaria nelle aree sensibili delle città

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento ha riguardato, per Torino, la zona sud della città, in particolare piazza Bengasi, i Giardini Battistini e il parco Colonnetti. Nella Capitale, invece, i controlli si sono concentrati nei quartieri San Basilio e Prenestino. L’operazione ha visto impegnati numerosi agenti in una serie di verifiche mirate, sia su strada che all’interno di stabili sospetti.

Nel corso dei controlli sono state identificate 900 persone e verificati 350 veicoli. Il bilancio complessivo parla di 26 arresti e 11 denunce. Inoltre, sono stati sgomberati 2 stabili abusivamente occupati, mentre 21 cittadini stranieri sono stati accompagnati nelle rispettive Questure per accertamenti. 3 cittadini stranieri irregolari sono stati trasferiti nei Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr). I controlli hanno interessato anche 7 esercizi commerciali, con la contestazione di sanzioni amministrative per oltre 77mila euro. Sono stati inoltre notificati 10 ordini di allontanamento e 4 divieti di accesso alle aree urbane (Dacur).

Sgomberi e controlli a Roma: focus su San Basilio e Prenestino

A Roma, nel quartiere San Basilio, la Polizia ha sgomberato un immobile occupato abusivamente in via Pieve Torina, inserito nel piano sgomberi della Prefettura. L’edificio è stato restituito al legittimo proprietario. Nel quartiere Prenestino, invece, è stato liberato uno stabile in via Cesare Tallone, dove sono state identificate 30 persone, tra cui 11 stranieri accompagnati all’Ufficio immigrazione della Questura.

Sempre a San Basilio, gli agenti hanno proceduto all’arresto in flagranza di una persona per detenzione di arnesi da scasso e refurtiva. Inoltre, sono state rintracciate 2 persone destinatarie di misura cautelare in carcere per reati in materia di stupefacenti. Durante i controlli su soggetti sottoposti a detenzione domiciliare, 5 persone sono state denunciate per violazione dell’obbligo restrittivo.

Sequestri e arresti per droga a Torino

A Torino, la Squadra mobile ha arrestato 6 cittadini stranieri trovati in possesso, complessivamente, di oltre 300 grammi di sostanza stupefacente tra Ghb, cocaina e crack. Sono stati inoltre eseguiti 2 ordini di carcerazione per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e per ricettazione.

L’operazione ha incluso anche controlli amministrativi su diversi pubblici esercizi. In totale, sono state elevate sanzioni per oltre 77mila euro, a conferma dell’attenzione delle forze dell’ordine anche sul fronte della legalità commerciale e del rispetto delle normative vigenti.

Conclusioni: un bilancio positivo per la sicurezza urbana

Il bilancio dell’operazione straordinaria condotta tra Torino e Roma conferma l’impegno costante delle forze dell’ordine nel presidiare il territorio e nel garantire la sicurezza dei cittadini. Le numerose identificazioni, gli arresti, le denunce e le sanzioni amministrative rappresentano un segnale concreto nella lotta contro criminalità e degrado urbano.