Blitz di Fiorello nella sede di Radio Rai per lanciare il programma "La Pennicanza", l'incontro coi dirigenti

Fiorello è apparso a sorpresa nella sede di Radio Rai in via Asiago a Roma. Entrato dalla porta posteriore, lo showman siciliano ha fatto un’incursione in diretta durante Social Club condotto da Luca Barbarossa ed Ema Stokholma. Poi, due blitz in altrettante trasmissioni, quindi l’incontro con i vertici in merito al suo nuovo programma, cbe si chiamerà La Pennicanza

Il blitz di Fiorello nella sede di Radio Rai

Fiorello è arrivato nella sede di Radio Rai in via Asiago nella mattinata di lunedì 19 maggio. Stando a quanto riportato dall’agenzia ANSA, lo showman siciliano è entrato dalla porta posteriore e avrebbe incontrato i vertici Rai.

Fiorello ha fatto un rapido blitz a sorpresa in diretta durante la trasmissione Social Club, scambiando alcune battute con i conduttori Luca Barbarossa ed Ema Stokholma. “Mi ha cercato nessuno?“, ha detto ironicamente lo showman, che nell’occasione ha salutato la direttrice Simone Sala e i tecnici gli amici che sono accorsi ad abbracciarlo.

Fonte foto: ANSA

Fiorello, nell’ultima puntata di Viva Rai2, nel maggio del 2024.

Lo showman ha poi bissato il blitz in altre due trasmissioni radiofoniche.

Il nuovo programma di Fiorello si chiama “La Pennicanza”

Nei giorni scorsi era emersa un’indiscrezione sull’imminente ritorno di Fiorello a Radio Rai con una nuova trasmissione, nella collocazione che fu di Viva Radio2, cioè nel primo pomeriggio.

Inizialmente, si pensava che la data dell’avvio del nuovo programma (di cui è circolato un titolo provvisorio, Radio2 Extra) sarebbe potuta essere venerdì 16 maggio, giorno del compleanno dello showman. Così, però, non è stato.

Lunedì 19 maggio, però, l’annuncio ufficiale dopo l’incontro coi dirigenti Rai: il programma, La Pennicanza, partirà martedì 20 maggio.

Fiorello irritato per la fuga di notizie sul nuovo show

Il possibile slittamento del programma potrebbe essere collegato proprio alla fuga di notizie sullo show, che non sarebbe stata gradita da Fiorello.

Una ricostruzione fatta nei giorni scorsi da LaPresse riferiva anche di una possibile cancellazione del nuovo show. Il conduttore, irritato, avrebbe scelto di ritirarsi temporaneamente in riflessione, tanto da far saltare la presenza prevista alle 13,40 sulla stessa emittente nella giornata di venerdì 16 maggio.

Passato il weekend, Fiorello ha ora deciso di tornare a Radio2, ma non si sa ancora se il blitz a sorpresa in via Asiago a Roma possa rappresentare realmente il preludio al ritorno in pianta stabile con una nuova trasmissione.