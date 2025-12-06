Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e 350 grammi di cocaina sequestrati a Siracusa, dove un uomo di 45 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo una perquisizione domiciliare.

Operazione della Squadra Mobile

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto nella mattinata di venerdì. Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Siracusa hanno dato esecuzione a una perquisizione presso l’abitazione dell’uomo, già conosciuto dalle forze dell’ordine per precedenti legati al mondo della criminalità.

Il sequestro della droga

Durante la perquisizione, gli investigatori hanno scoperto, nascosti all’interno di una cassaforte, 350 grammi di cocaina. Insieme alla sostanza stupefacente sono stati trovati anche un bilancino di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi, elementi che hanno rafforzato l’ipotesi della detenzione ai fini di spaccio.

Il valore dello stupefacente

Secondo quanto riferito dalla Polizia, la cocaina sequestrata avrebbe potuto fruttare sul mercato dello spaccio al dettaglio una cifra vicina ai trentacinquemila euro. Gli inquirenti stanno ora lavorando per ricostruire i possibili collegamenti e la rete di contatti dell’uomo sul territorio.

Le indagini in corso

Le attività investigative proseguono per chiarire l’eventuale coinvolgimento di altre persone e per comprendere l’estensione del giro di spaccio che faceva capo all’arrestato. L’operazione si inserisce nell’ambito delle azioni quotidiane e costanti della Polizia di Stato per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nella città di Siracusa.

La posizione dell’indagato

Come previsto dalla legge, la posizione dell’uomo arrestato sarà valutata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’iter processuale. Si ricorda che, in base al principio di presunzione di innocenza, la responsabilità penale sarà accertata solo in caso di condanna definitiva.

IPA