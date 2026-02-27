Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

A Vittoria, in provincia di Ragusa, un giovane di 23 anni è stato fermato per detenzione illegale di armi e ricettazione. L’intervento dei Carabinieri è stato effettuato nel centro storico della città, dove, durante una perquisizione domiciliare, sono stati rinvenuti un fucile da caccia rubato e due pistole modificate.

Operazione dei Carabinieri: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’attività di controllo del territorio da parte del Comando Provinciale di Ragusa è stata intensificata nelle ultime settimane, con particolare attenzione alla prevenzione dei reati e alla tutela della sicurezza pubblica. In questo contesto, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Vittoria, supportati dallo Squadrone Eliportato Cacciatori Sicilia, hanno svolto servizi mirati che hanno portato all’arresto di un giovane residente nel centro storico.

La perquisizione e il sequestro delle armi

Nel corso di una perquisizione presso l’abitazione del sospettato, i Carabinieri hanno scoperto un vero e proprio mini arsenale. Sono state trovate due pistole calibro 9 di libera vendita che, pur essendo teoricamente inoffensive, avevano subito tentativi di modifica tramite la foratura della canna. Oltre alle pistole, è stato rinvenuto anche un fucile da caccia calibro 12 doppietta, marca Beretta, perfettamente funzionante, insieme a numerose cartucce e bossoli di vario calibro e marca.

Il fucile rubato e la denuncia per ricettazione

Durante le verifiche, il fucile è risultato essere oggetto di furto, come denunciato presso il Commissariato di P.S. di Comiso il 10 luglio 2025. Per questa ragione, oltre alla contestazione della detenzione illegale di armi, al giovane è stata contestata anche la ricettazione. Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro, in attesa di ulteriori accertamenti tecnici e balistici sulle armi e sulle munizioni sequestrate.

L’arresto e la custodia cautelare

Considerata la flagranza delle violazioni riscontrate, il giovane è stato dichiarato in stato di arresto e, su disposizione del Pubblico Ministero, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Ragusa, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria locale.

