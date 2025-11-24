Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due cittadini extracomunitari sono stati arrestati per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio nel centro di Pontedera. L’operazione è stata condotta dai Carabinieri durante un controllo di routine, che ha portato al sequestro di droga, denaro e materiale per il confezionamento. Gli arrestati sono stati trattenuti in attesa del rito direttissimo, come disposto dalla Procura di Pisa.

Operazione nel centro cittadino: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’arresto è avvenuto nel cuore di Pontedera, dove i militari della locale Stazione erano impegnati in un servizio di perlustrazione. Durante il pattugliamento, i Carabinieri hanno notato uno scambio sospetto tra due cittadini extracomunitari e un terzo individuo, che si è poi rivelato essere un acquirente. L’intervento tempestivo ha permesso di interrompere la cessione di sostanza stupefacente e di procedere immediatamente alla perquisizione personale dei sospetti.

Il sequestro: droga, denaro e strumenti per lo spaccio

Nel corso della perquisizione, i militari hanno rinvenuto 13 grammi di Cocaina, un panetto di Hashish dal peso complessivo di 100 grammi, 150 euro in contanti, oltre a materiale vario per il confezionamento delle dosi, un bilancino di precisione e un telefono cellulare. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro e custodito in attesa del deposito presso l’Ufficio Corpi di Reato competente.

Le indagini e la custodia degli arrestati

Su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Pisa, che coordina le indagini, i due arrestati sono stati trattenuti presso la camera di sicurezza del Comando dei Carabinieri. Sono ora in attesa di essere sottoposti al rito direttissimo, che si svolgerà nelle prossime ore. L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di controllo del territorio finalizzate al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e alla tutela della sicurezza pubblica.

La lotta allo spaccio nel territorio

Negli ultimi mesi, le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli nelle aree urbane di Pontedera e provincia, con l’obiettivo di arginare il fenomeno dello spaccio di droga.

Il materiale sequestrato, tra cui la droga e il denaro contante, sarà ora oggetto di ulteriori accertamenti da parte degli inquirenti. L’autorità giudiziaria di Pisa valuterà le responsabilità dei soggetti coinvolti e deciderà sulle eventuali misure cautelari da adottare nei loro confronti.

IPA