Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato arrestato e condotto in carcere un 21enne cittadino cinese, condannato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e resosi latitante dopo essere evaso dagli arresti domiciliari. Il giovane, già destinatario di un ordine di carcerazione, è stato rintracciato dalla Polizia di Stato in un hotel della zona industriale di Padova, dove si trovava insieme a una connazionale.

L’arresto in hotel: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione che ha portato all’arresto del 21enne si inserisce nell’ambito dei servizi di prevenzione, vigilanza e controllo del territorio svolti dalle pattuglie dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Sezione Volanti della Questura di Padova.

Nella mattinata di sabato 20 dicembre, intorno alle ore 08.00, un equipaggio delle Volanti è intervenuto presso una struttura ricettiva situata nella zona industriale di Padova. L’intervento è scattato a seguito di una segnalazione ricevuta tramite il Sistema Alloggiati Web, che aveva rilevato la presenza di un cittadino straniero destinatario di un rintraccio Schengen, emesso dalle Autorità della Croazia il 7 ottobre 2025. Il provvedimento chiedeva l’allontanamento dell’uomo dal territorio degli Stati Membri dell’Unione Europea, in quanto irregolare.

Gli agenti, giunti sul posto, hanno verificato che il soggetto ricercato aveva effettuato il check-in nell’hotel il giorno precedente. Dopo aver preso contatti con il personale della reception, si sono fatti indicare la stanza dove alloggiava il cittadino cinese.

L’identificazione e i controlli

Una volta raggiunta la stanza, i poliziotti sono stati accolti dal cittadino cinese in compagnia di una donna, anch’essa di nazionalità cinese. L’uomo ha esibito un passaporto, mentre la donna era priva di documenti di identificazione. Entrambi sono stati accompagnati presso gli Uffici della Questura di Padova per essere sottoposti a rilievi foto-dattiloscopici.

Dagli accertamenti è emerso che la donna era una 34enne cittadina cinese regolarmente presente sul territorio nazionale, in quanto titolare di un visto valido per l’Area Schengen. Diversa la situazione per l’uomo: le verifiche hanno evidenziato gravi incongruenze sull’identità dichiarata. In particolare, dalle banche dati della Polizia di Stato è risultato che il giovane aveva fornito false generalità, risultando in realtà identificato con dati anagrafici differenti da quelli riportati sul documento esibito.

Il cittadino cinese era entrato regolarmente in Italia il 20 maggio 2024, quando era stato controllato presso l’aeroporto di Milano Malpensa, esibendo un passaporto cinese. Alla luce di quanto emerso, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per i reati di falsa attestazione a Pubblico Ufficiale sulla propria identità e di sostituzione di persona.

La latitanza e i provvedimenti giudiziari

Nel corso degli approfondimenti investigativi, è stato accertato che a carico del 21enne pendevano diversi provvedimenti giudiziari. In particolare, risultava destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso nel mese di agosto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste – Ufficio Esecuzioni Penali, per il reato di favoreggiamento all’immigrazione clandestina. Il giovane dovrà scontare una pena di 3 anni e 5 mesi di reclusione.

Il provvedimento disponeva la revoca della misura degli arresti domiciliari, applicata nel dicembre dell’anno precedente, e la contestuale carcerazione. Nel mese di aprile, in occasione di una notifica che doveva essere effettuata dalla Polizia di Stato presso il suo domicilio in provincia di Prato, il 21enne era risultato evaso, rendendosi di fatto latitante.

L’episodio alla base della condanna

La condanna per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina trae origine da un episodio avvenuto in provincia di Trieste. In quell’occasione, personale della Polizia di Stato aveva fermato un’autovettura con targa italiana, traendo in arresto il 21enne e un suo connazionale. I due erano stati sorpresi a trasportare cinque migranti cinesi irregolari, introdotti illegalmente nel territorio nazionale, configurando così il reato contestato.

La conclusione dell’operazione

Al termine degli adempimenti di rito, il 21enne è stato associato presso la Casa Circondariale “Due Palazzi” di Padova, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

IPA