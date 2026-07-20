Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 539 arresti, 954 denunce e ingenti sequestri di droga, armi e denaro il bilancio di una vasta operazione di polizia giudiziaria condotta dalla Polizia di Stato in Firenze e in altre 44 province italiane per contrastare la criminalità giovanile. L’attività, coordinata dal Servizio Centrale Operativo, è stata finalizzata a reprimere reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti e armi, con particolare attenzione ai comportamenti illeciti sfociati anche in forme di discriminazione e odio.

Un’operazione di portata nazionale: numeri e obiettivi

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha coinvolto oltre 1000 operatori e si è svolta in 44 province, tra cui Firenze, Milano, Roma, Empoli, Calenzano e molte altre. L’obiettivo principale è stato quello di contrastare la criminalità giovanile, con particolare attenzione ai gruppi o singoli giovani dediti a reati quali lesioni, rissa, danneggiamento, estorsione, furto, rapina, spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di armi e strumenti atti ad offendere, nonché a comportamenti discriminatori e di odio spesso pubblicizzati online.

Controlli e sequestri: i dati dell’operazione

Nel corso dell’operazione sono stati controllati 187.956 soggetti nelle zone di spaccio e della movida, di cui 19.489 minorenni. Gli agenti hanno effettuato 1182 controlli su immobili, tra cui 24 strutture di accoglienza per minori stranieri non accompagnati, 117 sale giochi e 543 esercizi commerciali. Sono state elevate 506 sanzioni amministrative per violazioni legate soprattutto all’uso di sostanze stupefacenti e alla somministrazione di alcolici a minori.

Durante le perquisizioni, la Polizia ha sequestrato 703 kg di stupefacenti (tra cui 41 kg di cocaina, 660 kg di cannabinoidi, 2 kg di ketamina e circa 1000 pastiglie di ossicodone), 49 armi da fuoco, 87 armi bianche, 95 oggetti atti ad offendere e 307.000 euro in contanti. Sono stati inoltre individuati 973 profili social inneggianti all’odio e alla violenza, di cui 2 segnalati alle autorità giudiziarie per l’oscuramento.

Le principali attività nelle province: focus su Firenze

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione ha interessato numerose province italiane. In Firenze, le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli nei luoghi di aggregazione giovanile, nei giardini pubblici e nelle aree centrali e periferiche della città, come Piazzale Michelangelo, Ponte Vecchio, Piazza della Signoria, Piazza della Repubblica, Piazza Pitti, Piazza Dalmazia, Piazza San Jacopino e vie limitrofe. Particolare attenzione è stata riservata ai quartieri di Campo di Marte, Novoli, Isolotto e San Donnino.

Nel capoluogo toscano, sono stati controllati oltre 1500 persone (di cui 104 minorenni) e 163 veicoli. Gli agenti hanno proceduto all’arresto di 16 persone (tra cui un minore) e alla denuncia di 33 soggetti (di cui 13 minorenni). Sono state inoltre elevate 10 sanzioni amministrative per uso personale di stupefacenti e 3 sanzioni al Codice della Strada, con la chiusura di un esercizio commerciale ai sensi dell’art. 100 TULPS.

Arresti e denunce: i casi più rilevanti

Tra le attività di contrasto più significative si segnalano:

A Viareggio , la Questura di Lucca ha indagato in stato di libertà 4 giovani (di cui 2 minorenni ) per lesioni e omissione di soccorso a seguito di una brutale aggressione ai danni di un uomo, che ha riportato la frattura del femore e una prognosi di 30 giorni .

, la Questura di Lucca ha indagato in stato di libertà (di cui ) per e a seguito di una brutale ai danni di un uomo, che ha riportato la frattura del femore e una prognosi di . A Milano , la Squadra Mobile ha eseguito la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di 2 minorenni (di 15 e 17 anni ) ritenute responsabili di rapina pluriaggravata ai danni di una giovane, avvenuta la notte del 25 giugno in via Torino. Una delle arrestate aveva persino pubblicato il video dell’ aggressione su un noto social network.

, la Squadra Mobile ha eseguito la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di (di ) ritenute responsabili di ai danni di una giovane, avvenuta la notte del in via Torino. Una delle arrestate aveva persino pubblicato il video dell’ su un noto social network. A Roma, la Squadra Mobile ha indagato su disordini avvenuti il 1° luglio nei pressi del Colosseo, culminati in danneggiamento della piazza, resistenza a pubblico ufficiale e accensioni ed esplosioni pericolose di materiale pirotecnico. Alcuni partecipanti sono stati identificati e indagati in stato di libertà.

Sequestri e arresti nel dettaglio: i casi di Firenze e provincia

Nel corso dei controlli a Firenze, nei pressi di Piazza dei Giudici, il Commissariato di Rifredi-Peretola ha arrestato una donna italiana di 34 anni trovata in possesso di 108 grammi di ecstasy, 80 grammi di hashish, modiche quantità di metadone e ketamina, 3 bilancini di precisione e 270 euro in contanti. La donna è stata associata alla casa circondariale di Sollicciano in attesa di convalida. Nel medesimo servizio, un italiano del ’75 è stato denunciato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio poiché trovato in possesso di 5 grammi di hashish, mentre altre 2 persone sono state segnalate per uso personale di stupefacente, con sequestro di modiche quantità di hashish e MDMA.

Nel quartiere San Donnino, a seguito di segnalazioni dei residenti per attività di spaccio, la Squadra Mobile ha arrestato un tunisino di 22 anni che, a bordo di bicicletta, ha tentato di eludere i controlli lasciando cadere 6 dosi di cocaina. Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di 4 frammenti di hashish per un peso complessivo di 50 grammi. Nell’abitazione sono stati recuperati materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione, 5050 euro e altro stupefacente, per un totale di 200 grammi di hashish sequestrati.

Nei giardini della Montagnola, una giovane è stata denunciata per possesso di arma bianca dopo essere stata trovata con un coltello con lama di 7,5 cm occultato nella borsa.

Sulla tramvia, le Volanti hanno arrestato un 32enne italiano trovato in possesso di modica quantità di hashish. La perquisizione domiciliare ha portato al sequestro di altri 38 grammi di hashish e 17 grammi di ketamina, oltre a bilancini di precisione.

In provincia, a Empoli, la Squadra Mobile ha arrestato un italiano del 2004 per spaccio continuato di sostanze stupefacenti con aggravante della cessione a minori. Sono stati recuperati 130 grammi di hashish e 180 euro in banconote di vario taglio.

A Calenzano, due marocchini di 40 e 37 anni sono stati arrestati per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. A bordo della loro auto sono stati trovati 1435 panetti di hashish per un totale di 160 kg. La perquisizione presso l’abitazione del 37enne a Firenze ha permesso di recuperare ulteriori 3 kg di hashish, 800 grammi di cocaina e 19.250 euro.

Profili social e prevenzione

Un aspetto rilevante dell’operazione ha riguardato il monitoraggio dei social network: sono stati individuati 973 profili inneggianti all’odio e alla violenza, anche contro le forze dell’ordine e l’uso di armi. 2 profili sono stati segnalati alle autorità giudiziarie per l’oscuramento.

Nel periodo di riferimento, la Polizia di Stato di Firenze ha monitorato oltre 100 profili social di giovani dediti alla commissione di reati.

IPA