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È di un arresto, 23 denunce e 4 accompagnamenti in Questura il bilancio di una vasta operazione di controllo del territorio condotta dalle forze dell’ordine a Gioia Tauro e Napoli. L’intervento, finalizzato al contrasto di reati come furto aggravato, detenzione illegale di armi e ricettazione, ha portato anche al sequestro di armi, cavi di rame e veicoli privi di assicurazione.

Operazione congiunta delle forze dell’ordine

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione straordinaria ha visto la collaborazione di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale e Vigili del Fuoco. Gli agenti hanno concentrato i controlli nel rione Ciambra di Gioia Tauro e nel campo nomadi di Poggioreale a Napoli, con l’obiettivo di contrastare la diffusione di reati e garantire maggiore sicurezza sul territorio.

Risultati dell’attività a Napoli

Nel campo nomadi di Poggioreale a Napoli, le forze dell’ordine hanno arrestato una donna con l’accusa di detenzione illegale di arma da fuoco, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e furto aggravato di energia elettrica. Durante i controlli, gli agenti hanno inoltre denunciato una persona per detenzione abusiva di armi e oggetti atti ad offendere, dopo aver rinvenuto una katana in suo possesso. Altre 22 persone sono state denunciate per furto aggravato di energia elettrica, avendo realizzato allacci abusivi alla rete pubblica.

Nel corso delle operazioni, sono state identificate 65 persone straniere, di cui 41 con precedenti e 7 minorenni. Quattro persone sono state accompagnate in Questura per la notifica di provvedimenti. Tra i materiali sequestrati figurano 8 quintali di cavi di rame, una pistola calibro nove completa di caricatore e una katana.

Controlli e sequestri a Gioia Tauro

A Gioia Tauro, nel rione Ciambra, gli agenti hanno effettuato 24 perquisizioni domiciliari e identificato 275 persone, tutte maggiorenni, di cui 139 risultate pregiudicate. Sono stati controllati 139 veicoli, con il sequestro di 2 mezzi privi di copertura assicurativa. Anche qui, l’attenzione si è concentrata sulla prevenzione e repressione di reati legati a furti e alla presenza di oggetti pericolosi.

Bilancio complessivo dell’operazione

Complessivamente, nelle due città sono state identificate 347 persone, di cui 187 con precedenti penali. Gli agenti hanno eseguito 24 perquisizioni, controllato 153 veicoli e sequestrato 8 quintali di cavi di rame, una pistola, una katana, un camion con rimorchio e un’autovettura privi di assicurazione. L’operazione ha permesso di colpire duramente la rete di furti e ricettazione di materiali preziosi e di armi, oltre a contrastare l’uso illecito di energia elettrica.

Collaborazione tra le forze dell’ordine

Le attività sono state rese possibili grazie alla sinergia tra Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale e Vigili del Fuoco. L’intervento coordinato ha consentito di monitorare efficacemente aree particolarmente sensibili e di intervenire tempestivamente contro fenomeni di illegalità diffusa.

L’operazione ha rappresentato un importante segnale di presenza dello Stato nelle zone di Gioia Tauro e Napoli, spesso teatro di reati e attività illecite. Il sequestro di armi e materiali rubati, insieme all’identificazione di numerosi soggetti con precedenti, testimonia l’efficacia dei controlli straordinari e la volontà delle istituzioni di garantire sicurezza e legalità.

IPA