3 denunce, 2 sequestri di animali e 400 chili di rame recuperati: è il risultato dell’operazione effettuata dai Carabinieri nei campi rom di Napoli e provincia. L’operazione, disposta dal comando provinciale, ha visto impegnati militari della compagnia di Poggioreale, forestali, nucleo radiomobile e polizia municipale, con l’obiettivo di contrastare l’illegalità diffusa e tutelare la sicurezza ambientale.

Controlli a tappeto nei campi rom

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’ultimo intervento si è svolto nell’area di via Macello, nel quartiere occidentale di Napoli. L’operazione è arrivata a pochi giorni da un altro servizio a largo raggio condotto nell’accampamento di via Grimaldi. Questa volta, i militari hanno passato al setaccio l’insediamento situato sotto l’arteria autostradale, identificando 132 persone. Tra queste, 38 soggetti risultavano già noti alle forze dell’ordine, mentre su 2 individui sono stati riscontrati decreti di espulsione.

Denunce per maltrattamento di animali

Durante le ispezioni, i Carabinieri hanno denunciato un 45enne e un 28enne, proprietari di 2 pitbull – una femmina di nome Stella e un maschio chiamato Dedu. Gli animali sono stati trovati in condizioni critiche: incatenati, visibilmente deperiti e con segni di abrasione al collo, dovuti alla lunga permanenza in catene. I cani sono stati sequestrati e affidati alle cure dei veterinari dell’Asl Napoli 1, per ricevere le necessarie attenzioni mediche.

Gestione illecita di rifiuti e sequestri di veicoli

Un’altra denuncia è scattata nei confronti di un 37enne, sorpreso in possesso di un furgone carico di rifiuti solidi urbani. All’interno del mezzo sono stati rinvenuti forni, frigoriferi, lavatrici e condizionatori, tutti oggetti sequestrati insieme al veicolo utilizzato per il trasporto illecito. Nel corso dei controlli, i militari hanno inoltre sequestrato 5 veicoli privi di assicurazione e rimosso 19 auto in stato di abbandono o cannibalizzate, contribuendo così a ripristinare condizioni di maggiore sicurezza e decoro nell’area.

Recupero di rame rubato nella notte

Nel corso delle attività è stato anche scoperto un furto avvenuto durante la notte: i Carabinieri hanno rinvenuto 400 chili di rame, costituiti da morsetti per filo sagomato. Gli accertamenti hanno permesso di stabilire che il materiale, dal valore stimato di circa 20mila euro, era stato sottratto poche ore prima da un magazzino logistico di Rete Ferroviaria Italiana a Termoli. La refurtiva è stata prontamente restituita al personale dell’unità manutentiva di Napoli della stessa società.

IPA