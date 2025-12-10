Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due persone deferite e oltre cinque chilogrammi di prodotti a base di cannabis sequestrati nella mattinata di sabato 6 dicembre 2025 a Salerno. Il titolare e un dipendente di un cannabis shop sono stati segnalati in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio, dopo che nel negozio sono stati trovati prodotti privi delle necessarie etichette di tracciabilità e analisi di laboratorio, in violazione della recente normativa introdotta dal cosiddetto “pacchetto sicurezza”.

Controlli mirati nel centro cittadino

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nell’ambito di specifici servizi predisposti dalla Squadra Mobile per contrastare l’uso di sostanze stupefacenti nel centro cittadino. Durante un controllo effettuato insieme al personale della Divisione Polizia Amministrativa, gli agenti hanno ispezionato un esercizio commerciale specializzato nella vendita di prodotti a base di cannabis.

Prodotti sequestrati e irregolarità riscontrate

Nel corso dell’ispezione, sono stati rinvenuti e sequestrati oltre 3 kg di infiorescenze e oltre 2 kg di resina di cannabis. I prodotti erano esposti in vendita senza le previste etichette di tracciabilità e senza i risultati delle analisi di laboratorio, come richiesto dalla normativa vigente. Questa mancanza rappresenta una violazione delle regole stabilite dal nuovo “pacchetto sicurezza”, che disciplina la commercializzazione dei derivati della cannabis.

Accertamenti tecnici in corso

I prodotti sequestrati saranno ora sottoposti a ulteriori accertamenti tecnici. Gli esperti dovranno verificare il rispetto della soglia di principio attivo stabilita dalla legge per i derivati della cannabis la cui vendita è consentita. Solo dopo questi controlli sarà possibile stabilire con precisione la regolarità o meno della merce trovata nel negozio.

Le conseguenze per il titolare e il dipendente

Il titolare e un dipendente del cannabis shop sono stati deferiti in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio. La loro posizione sarà ora valutata dall’autorità giudiziaria, che dovrà decidere se procedere con ulteriori provvedimenti nei loro confronti. L’operazione rientra in una più ampia strategia di controllo e prevenzione messa in atto dalle forze dell’ordine per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nei centri urbani.

L’appello del Questore ai cittadini

Il Questore di Salerno ha invitato la cittadinanza a collaborare attivamente con le forze dell’ordine, segnalando attraverso l’app YouPol i luoghi frequentati per il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti. L’obiettivo è quello di rafforzare la rete di controllo sul territorio e prevenire il diffondersi di fenomeni illegali legati al consumo e alla vendita di droghe leggere e pesanti.

IPA