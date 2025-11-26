Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due uomini sono stati arrestati a Fiumicino per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, dopo che una segnalazione anonima tramite l’applicazione YouPol ha permesso alla Polizia di Stato di scoprire una vera e propria piazza di spaccio nascosta dietro le porte di due appartamenti. I due, entrambi romani di 49 anni e 19 anni, sono ora gravemente indiziati del reato, mentre la madre di uno di loro è stata denunciata in stato di libertà per lo stesso motivo.

Operazione partita da una segnalazione anonima

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’indagine ha preso avvio grazie a una segnalazione anonima ricevuta tramite l’applicazione YouPol. La comunicazione indicava la presenza di due abitazioni, trasformate in un vero e proprio market degli stupefacenti, dove l’attività di spaccio veniva gestita in modo discreto e organizzato, senza che i pusher dovessero mai lasciare il pianerottolo. I due uomini, oltre a condividere lo stesso condominio, avevano messo in piedi una rete di rifornimenti e clienti, curando ogni dettaglio logistico per minimizzare i rischi di essere scoperti.

Appostamenti e arresto dei sospetti

Dopo alcuni giorni di appostamenti, gli agenti del Commissariato di P.S. Fiumicino hanno notato un giovane uscire dall’appartamento con un atteggiamento sospetto. Alla vista dei poliziotti, il ragazzo ha reagito con violenza, spintonando e colpendo gli agenti nel tentativo di darsi alla fuga. Prima di essere bloccato, ha cercato di disfarsi delle chiavi del suo appartamento, lanciandole in strada.

Perquisizione e sequestro di droga e denaro

La successiva perquisizione ha confermato i sospetti degli investigatori: all’interno dell’abitazione sono stati trovati quattro involucri contenenti hashish, cocaina e crack, per un totale di oltre 100 grammi di sostanze stupefacenti. Oltre alla droga, gli agenti hanno rinvenuto 1500 euro in contanti e tutto il materiale necessario per il confezionamento delle dosi. In cucina, accanto agli utensili di uso quotidiano, è stato scoperto un bollitore ancora caldo, utilizzato per la preparazione artigianale del crack, segno di un’attività ben avviata e strutturata.

Il collegamento con il secondo appartamento

Nella camera da letto, oltre al denaro, una chiave ha permesso agli agenti di risalire direttamente al “deposito” del socio più anziano. Quando i poliziotti si sono presentati all’ingresso del secondo appartamento, la situazione è apparsa subito chiara: la madre dell’uomo più anziano stava cercando di allontanarsi furtivamente con una borsa da shopping, all’interno della quale era nascosta una cassaforte. Il forte odore di hashish ha tradito il contenuto della borsa.

Il sequestro nel secondo appartamento

All’interno della cassaforte, gli agenti hanno trovato più di un chilo di hashish, sia in polvere che in cristalli solidi. Sono stati inoltre sequestrati diversi telefoni cellulari personali e uno smartphone dedicato esclusivamente alla gestione degli ordinativi on-line. Anche in questo caso, il materiale rinvenuto confermava la natura organizzata e strutturata dell’attività di spaccio.

Arresti e provvedimenti giudiziari

Per i due uomini sono scattati l’arresto e la contestazione del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria, che ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari aggravata dall’utilizzo del braccialetto elettronico. La madre del più anziano dei due è stata invece denunciata in stato di libertà per il medesimo reato.

IPA