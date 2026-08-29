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È di una sospensione dell’attività e oltre 50.000 euro di sanzioni il bilancio di un’operazione di controllo condotta dalla Polizia di Stato a Catania. L’intervento, coordinato dalla Questura, è stato effettuato nei giorni scorsi in due esercizi commerciali della zona centrale della città, con l’obiettivo di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, la tracciabilità degli alimenti e la tutela della salute pubblica.

Controlli straordinari coordinati dalla Polizia di Stato

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la task force che ha effettuato i controlli è stata composta da agenti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura, dal Corpo Forestale della Regione Siciliana, dagli ispettori dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, dai medici e tecnici dei servizi “Veterinari”, “Igiene” e “Spresal” dell’Asp di Catania e dalla Polizia Locale. L’operazione si è svolta nell’ambito delle attività disposte dalla Questura per verificare il rispetto delle normative di settore e la sicurezza dei cittadini.

Sospensione e sanzioni per un ristorante in piazza Verga

Durante i controlli, sono state ispezionate due attività commerciali: un bar di corso Italia e un ristorante nei pressi di piazza Verga. Proprio quest’ultimo è stato oggetto delle sanzioni più gravi, con un importo superiore a 50.000 euro e la sospensione dell’attività. L’intervento degli agenti ha portato alla scoperta di numerose irregolarità, tra cui la presenza di sei lavoratori irregolari su nove dipendenti. In particolare, un lavoratore straniero ha tentato la fuga dalla finestra all’arrivo della polizia, ma è stato prontamente fermato per accertamenti.

Le verifiche hanno permesso di accertare che sei lavoratori erano impiegati in nero, con la conseguente applicazione di una maxi sanzione di 3.900 euro per ciascuno, per un totale di 19.500 euro. A queste si sono aggiunte la sospensione dell’attività imprenditoriale e un’ulteriore sanzione di 2.500 euro. Gli ispettori del lavoro hanno inoltre riscontrato la mancata tracciabilità dei pagamenti, effettuati in contanti, con una sanzione di 1.600 euro per ogni pagamento non tracciato. La ricostruzione completa delle somme potrebbe portare a ulteriori sanzioni per svariate migliaia di euro.

Irregolarità edilizie e amministrative

Nel corso dell’ispezione, la Polizia Locale ha rilevato anche irregolarità di tipo edilizio e amministrativo. Sono state contestate la difformità planimetrica, con una sanzione di 5.000 euro, l’installazione abusiva di una tenda e l’assenza della Cila per lo spazio esterno, che hanno comportato ulteriori sanzioni per 1.050 euro.

Condizioni igienico-sanitarie e sicurezza alimentare

Le condizioni igienico-sanitarie del ristorante sono risultate gravemente carenti. I medici dell’Asp hanno comminato sanzioni per 1.000 euro e imposto prescrizioni specifiche al titolare, tra cui la chiusura delle botole per l’ingresso di insetti, la pulizia straordinaria e ordinaria dei locali, l’applicazione di zanzariere, la rimozione di un frigorifero depositato in bagno, la riparazione dei servizi igienici guasti e il riposizionamento dei contenitori della spazzatura lontano dagli alimenti.

Ulteriori irregolarità hanno riguardato la conservazione dei prodotti ittici: sono state riscontrate la mancata applicazione delle procedure di abbattimento del pesce e del decongelamento degli alimenti congelati, con sanzioni per 2.000 euro. Il Corpo Forestale ha provveduto alla distruzione di 77 chili di pesce non idoneo al consumo umano e al sequestro di prodotti non tracciati, oltre ad accertare l’omessa informazione ai consumatori, per cui il titolare è stato sanzionato per 8.000 euro.

Sicurezza sul lavoro: gravi carenze e sanzioni

La sicurezza sui luoghi di lavoro è risultata fortemente compromessa. Lo Spresal ha contestato l’assenza di visite mediche per cinque lavoratori irregolari, la mancata formazione del personale, l’impianto di emergenza non funzionante, la presenza di presidi sanitari scaduti dal 2020 nella cassetta di primo soccorso e l’ingombro dei locali. Queste violazioni hanno comportato sanzioni per 12.600 euro.

Controlli e sanzioni anche per un bar di corso Italia

Nella seconda attività controllata, un bar situato in corso Italia, sono state comminate sanzioni per oltre 12.000 euro. In questo caso, non sono state riscontrate irregolarità relative alla tracciabilità degli alimenti o alle posizioni lavorative del personale, mentre i locali della cucina sono risultati puliti e in ordine.

Tuttavia, è stata rilevata la presenza di un controsoffitto in cartongesso non indicato in planimetria e utilizzato impropriamente come deposito, con il rischio di crolli sugli avventori. I titolari sono stati sanzionati per 5.000 euro e hanno provveduto immediatamente al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Altre irregolarità hanno riguardato la presenza di un estintore scaduto, presidi sanitari scaduti nella cassetta di primo soccorso e lampade d’emergenza non funzionanti, per cui sono state applicate sanzioni per 5.400 euro. La Polizia Locale ha inoltre contestato la presenza di luminarie non autorizzate, l’ampliamento del suolo pubblico, l’assenza di sorvegliabilità e del preposto e la realizzazione del controsoffitto non inserito in planimetria, con ulteriori sanzioni pari a 2.071 euro.

Conclusioni e finalità dell’operazione

L’operazione della Polizia di Stato e degli altri enti coinvolti si inserisce in un più ampio programma di controlli volti a garantire la sicurezza dei lavoratori, la tutela della salute pubblica e il rispetto delle normative vigenti nel settore della ristorazione. Le numerose irregolarità riscontrate hanno portato a una sospensione dell’attività e a sanzioni per decine di migliaia di euro, a testimonianza dell’impegno delle autorità nel contrastare fenomeni di lavoro nero, violazioni igienico-sanitarie e illeciti amministrativi nella città di Catania.

IPA