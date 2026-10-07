Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Operazione straordinaria a Roma, nell’area Vaticana: l’intervento, coordinato dal Commissariato di P.S. Borgo, è stato finalizzato a contrastare illegalità, abusivismo commerciale e degrado urbano nelle zone a più alta affluenza turistica della Capitale. Cinque persone sono state denunciate per gioco d’azzardo, quattro venditori ambulanti sono stati sanzionati per commercio abusivo e due uomini sono stati arrestati per spaccio di stupefacenti.

Operazione straordinaria nell’area Vaticana

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha coinvolto agenti della Polizia di Stato, personale della Polizia Locale di Roma Capitale, operatori della Sala Operativa Sociale e dell’AMA. L’attività si è concentrata sulle zone tra via Federico Cesi, via della Conciliazione, via della Trasportina e viale Vaticano, con particolare attenzione alle aree più frequentate dai turisti.

Contrasto al gioco illecito: fermati i “campanellari”

Uno degli obiettivi principali dell’operazione è stato il contrasto al fenomeno dei cosiddetti “campanellari”, legato alla truffa delle tre campanelle, che continua a prosperare nei luoghi ad alta densità turistica. Nel corso dei controlli, cinque persone sono state sorprese mentre mettevano in scena il gioco illecito nei pressi di Ponte Sant’Angelo. Nonostante il tentativo di fuga, gli operatori sono riusciti a fermarle e denunciarle all’Autorità Giudiziaria per esercizio del gioco d’azzardo in concorso. A una di queste è stato notificato anche un Daspo urbano emesso dal Questore di Milano per lo stesso reato commesso in precedenza.

Durante l’operazione sono stati sequestrati una gift card del valore di 100 dollari, 200 euro e altri 100 dollari in contanti, oltre a tutto il materiale utilizzato per il gioco illecito.

Abusivismo commerciale: sanzioni e sequestri

Un secondo fronte operativo ha riguardato le principali direttrici di accesso a piazza San Pietro, dove quattro venditori ambulanti abusivi sono stati sorpresi a vendere merce senza le necessarie autorizzazioni. Per tutti è scattato l’ordine di allontanamento e sanzioni amministrative per commercio abusivo su area pubblica, per un importo complessivo superiore a 40mila euro. Contestualmente, la merce è stata sequestrata.

Nel corso degli accertamenti sono stati individuati anche due promoter abusivi, sanzionati per 1.000 euro per aver esercitato l’attività senza autorizzazione. Anche per loro è stato disposto l’ordine di allontanamento.

Controlli su persone e veicoli

Complessivamente, sono state controllate 30 persone. Tra queste, è stato identificato un cittadino extracomunitario già destinatario, dal luglio scorso, di un Daspo urbano emesso dal Questore di Roma, mentre un’altra persona è stata denunciata per aver violato il divieto di stazionamento nell’area di piazza della Città Leonina.

Il dispositivo ha interessato anche la viabilità: 22 veicoli sono stati sottoposti a controllo, tra cui 12 taxi. Per tre taxi sono state rilevate irregolarità, confluite in altrettanti rapporti per la valutazione della sospensione della licenza.

Decoro urbano e assistenza sociale

All’azione di polizia si è affiancato il ripristino del decoro urbano. Il personale AMA ha effettuato la bonifica e la sanificazione di alcune aree a ridosso della Basilica Vaticana, rimuovendo cartoni, masserizie e altri materiali abbandonati. Gli operatori della Sala Operativa Sociale hanno prestato assistenza a quattro persone senza fissa dimora.

Arresti per spaccio di stupefacenti

A chiudere il cerchio dei controlli è stato il fronte del microspaccio. In viale Vaticano, gli agenti delle Volanti hanno intercettato un’autovettura sospetta. La perquisizione ha permesso di scoprire un vero e proprio deposito itinerante di stupefacenti: dosi di cocaina, crack e hashish erano nascoste in vari scomparti del veicolo. Inoltre, sono stati trovati 2.700 euro in contanti.

Il controllo è stato esteso all’abitazione dei fermati, dove sono state rinvenute ulteriori dosi di hashish e altri 300 euro in contanti. Per i due giovani a bordo dell’auto è scattato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

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