Blitz nell'immobile fantasma di via Tallone a Roma: trovati due chili di droga e una pistola, due arresti

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 25 soggetti identificati, due arresti per detenzione ai fini di spaccio e il sequestro di droga, armi e scooter rubati il bilancio dell’operazione di bonifica condotta dalle forze dell’ordine nello stabile di via Tallone a Roma. L’intervento, coordinato da Prefetto e Questore, è stato effettuato per rispondere alle esigenze di sicurezza della comunità locale e contrastare situazioni di degrado e illegalità.

Operazione congiunta delle forze dell’ordine

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione ha visto la collaborazione tra Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, sotto il coordinamento del Dirigente del V Distretto Prenestino. Gli agenti hanno fatto irruzione nello stabile di via Tallone, da tempo noto come “immobile fantasma” e rifugio di fortuna per persone in condizioni di marginalità. L’accesso è stato effettuato in sicurezza, con il supporto della Polizia locale che ha cinturato l’area per garantire il regolare svolgimento delle operazioni.

Identificati 25 stranieri senza documenti

Durante le verifiche, sono stati rintracciati 25 soggetti di origine extracomunitaria, tutti privi di documenti di identificazione. Queste persone avevano trovato alloggio all’interno dello stabile, adattando gli spazi con mezzi di fortuna e senza alcun titolo autorizzativo. Gli occupanti sono stati accompagnati presso l’Ufficio immigrazione della Questura per accertare la regolarità della loro permanenza sul territorio nazionale. La loro posizione è ora al vaglio degli specialisti della Polizia di Stato, che stanno valutando eventuali provvedimenti amministrativi, tra cui il possibile collocamento nei Centri di Permanenza per il Rimpatrio disponibili sul territorio nazionale.

Due arresti per spaccio di sostanze stupefacenti

Nel corso dell’operazione, due stranieri, rispettivamente di origine gambiana e nigeriana, sono stati arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze psicotrope. I due sono stati sorpresi mentre tentavano di disfarsi delle sostanze durante il blitz. Le perquisizioni, condotte anche con l’ausilio delle unità cinofile antidroga, hanno portato al sequestro di circa 2 kg di sostanze stupefacenti, tra cui marijuana, crack e cocaina, oltre a 4000 euro in contanti, ritenuti di interesse investigativo.

Sequestrata un’arma da fuoco e scooter rubati

All’interno di uno degli ambienti ricavati nello stabile, gli agenti hanno rinvenuto anche un’arma da fuoco: una pistola di piccolo calibro completa di munizioni. L’arma è stata sequestrata e sarà oggetto di ulteriori accertamenti investigativi per verificarne la funzionalità e la provenienza. Nell’area esterna dello stabile, le forze dell’ordine hanno inoltre trovato 6 scooter, risultati provento di furto. I mezzi saranno restituiti ai legittimi proprietari nelle prossime ore.

Stabile bonificato e rafforzati i controlli nel quartiere

Alle ore 8:30 lo stabile è stato dichiarato completamente bonificato e liberato dagli intrusi. Le forze dell’ordine hanno poi esteso i controlli a tutto il quartiere Tor Sapienza, istituendo posti di controllo e identificando centinaia di persone e veicoli, con l’obiettivo di innalzare gli standard di sicurezza dell’area.

Risposta alle esigenze di sicurezza della comunità

L’operazione si inserisce in una più ampia strategia di presidio del territorio, volta a rispondere alle richieste di sicurezza della comunità locale. Il sistema sicurezza capitolino, sotto l’egida del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, continua a operare in modo integrato su tutto il territorio della provincia, senza soluzione di continuità.

Progetto di riqualificazione per via Tallone

Proseguono anche i contatti tra le autorità e la società proprietaria dell’immobile di via Tallone per la messa in sicurezza dello stabile e l’avvio del progetto di riqualificazione. L’obiettivo è prevenire il ripetersi di situazioni di degrado e contrastare l’indotto criminogeno generato dalla condizione di abbandono della struttura. La riqualificazione dell’area appare quanto mai urgente per restituire decoro e sicurezza al quartiere Roma.

IPA