E’ di un arresto e 450 euro sequestrati il bilancio di una vasta operazione di polizia condotta nella giornata di ieri a Brescia, dove un cittadino marocchino è stato fermato e denunciato per spaccio di cocaina. L’intervento, che ha coinvolto numerose forze dell’ordine, è stato disposto per contrastare i fenomeni di criminalità e degrado urbano nelle aree della stazione ferroviaria e zone limitrofe. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata organizzata per prevenire e reprimere reati che destano particolare allarme sociale.

Un’operazione straordinaria per la sicurezza pubblica

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, nella giornata di ieri, fino a tarda sera, si sono svolte operazioni straordinarie interforze di prevenzione generale nell’area della Stazione Ferroviaria di Brescia e nelle zone circostanti. L’iniziativa è stata disposta tramite ordinanza dal Questore della Provincia, Paolo Sartori, in accordo con il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

All’operazione hanno preso parte le Unità Operative della Polizia di Stato della Questura di Brescia, il Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia Locale, la POLFER, i militari dell’Operazione “Strade Sicure” e tre unità cinofile. L’obiettivo era quello di prevenire e contrastare fenomeni delinquenziali che generano allarme sociale, come spaccio di sostanze stupefacenti, reati contro il patrimonio, immigrazione clandestina e microcriminalità.

Le zone sotto controllo e le modalità operative

Le attività di controllo hanno riguardato in particolare l’area dell’Autostazione, la Stazione Ferroviaria e le vie limitrofe, grazie anche all’azione di prevenzione della POLFER. Sono state monitorate anche Via Milano, Via Corsica, Via delle Battaglie, Via Diaz, Via Solferino, Via Sardegna, Piazza della Repubblica, la zona del Carmine, il “Parco Gallo” e il “Parco Pescheto”, oltre alle vie del centro storico.

Oltre ai controlli su strada, sono stati effettuati interventi di prevenzione e controllo presso alcuni pubblici esercizi, noti per essere frequentati da soggetti pregiudicati. L’azione congiunta delle forze dell’ordine ha permesso di mantenere una presenza costante e visibile nelle aree più sensibili della città, rispondendo anche alle segnalazioni dei cittadini.

Il fermo dello spacciatore e il sequestro di cocaina e denaro

Nel corso delle attività, gli investigatori della Squadra Mobile hanno fermato un 41enne cittadino marocchino, regolare sul territorio nazionale e residente a Brescia. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali e di polizia per reati di varia natura e gravità, è stato trovato in possesso di cocaina suddivisa in dosi confezionate e pronte per essere spacciate.

La successiva perquisizione personale ha permesso di rinvenire addosso allo straniero 450 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Sia la droga che il denaro sono stati sottoposti a sequestro. L’uomo è stato quindi denunciato alla Procura della Repubblica per spaccio di sostanze stupefacenti.

Provvedimenti di prevenzione e misure di sicurezza

In considerazione dei fatti accertati e dei precedenti emersi a carico del fermato, il Questore Sartori ha disposto nei suoi confronti la Misura di Prevenzione Personale dell’Avviso Orale di Pubblica Sicurezza, come previsto dal Codice delle leggi Antimafia. Questo provvedimento mira a rafforzare il controllo sulle persone ritenute socialmente pericolose e a prevenire ulteriori episodi di criminalità.

Durante i controlli al Parco “Pescheto”, gli agenti della Polizia di Stato hanno inoltre fermato un 33enne di origini marocchine, risultato clandestino in Italia e privo di documenti identificativi. Nei suoi confronti è stato emesso un Decreto di Allontanamento dal Territorio Nazionale, finalizzato all’espulsione dal Paese.

I numeri dell’operazione: controlli e sanzioni

Complessivamente, al termine del servizio ad “Alto Impatto”, sono stati ispezionati 5 Esercizi Pubblici, controllati 17 autoveicoli – con l’elevazione di 2 Sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada – e identificate 170 persone, di cui 124 stranieri. L’azione ha coinvolto anche la Divisione Anticrimine e l’Ufficio Immigrazione della Questura, che hanno collaborato per le rispettive competenze.

Le operazioni straordinarie ad “Alto Impatto” con modalità simili verranno ripetute anche in altri contesti territoriali della provincia, in accordo con le amministrazioni comunali interessate, per garantire un controllo capillare e costante del territorio.

Un modello di intervento replicabile

L’operazione condotta a Brescia rappresenta un modello di intervento replicabile in altre aree della provincia, grazie alla sinergia tra le diverse forze dell’ordine e alla collaborazione con le amministrazioni locali. Il coordinamento tra Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale, POLFER e militari dell’Operazione “Strade Sicure” ha permesso di ottenere risultati concreti in termini di prevenzione e repressione della criminalità.

La presenza capillare delle forze dell’ordine e l’attenzione alle segnalazioni dei cittadini sono elementi fondamentali per mantenere elevati standard di sicurezza e per contrastare fenomeni che minano la convivenza civile e il decoro urbano.

