È stato eseguito un arresto nella serata di sabato 20 dicembre a Verona, dove un cittadino marocchino di 40 anni è stato individuato e condotto in carcere in seguito a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Savona. Il provvedimento è stato applicato durante i controlli delle forze dell’ordine presso le strutture ricettive della città.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nell’ambito delle attività di monitoraggio e controllo del territorio, con particolare attenzione alle strutture ricettive della zona di Pradaval.

L’individuazione del destinatario dell’ordinanza

Nel corso dei controlli serali, intorno alle ore 21.40, gli agenti delle Volanti hanno rintracciato il cittadino marocchino all’interno di un B&B situato nella zona di Pradaval. L’uomo, irregolare sul territorio nazionale, era in compagnia della propria fidanzata. Privo di documenti validi per l’identificazione, ha comunque fornito le proprie generalità agli operatori di polizia.

L’identificazione e la conferma dell’identità

Gli agenti, dopo aver informato il soggetto dell’esistenza a suo carico di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, lo hanno accompagnato presso gli uffici della Questura di Verona per procedere ai rilievi fotodattiloscopici. Gli accertamenti effettuati hanno permesso di confermare la piena corrispondenza tra l’identità dichiarata dall’uomo e quella riportata nel provvedimento emesso dall’Autorità Giudiziaria di Savona.

L’esecuzione dell’ordinanza e il trasferimento in carcere

Ultimate le procedure di rito, il cittadino marocchino è stato condotto presso la Casa Circondariale di Verona-Montorio, come disposto dall’ordinanza di custodia cautelare. L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di controllo e prevenzione delle forze dell’ordine, finalizzate a garantire la sicurezza e il rispetto della legalità sul territorio.

