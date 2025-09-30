Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 18 arresti e ingenti sequestri di droga e beni il bilancio di una vasta operazione dei Carabinieri contro un’organizzazione mafiosa attiva nel basso Salento. L’operazione, condotta questa mattina nella provincia di Lecce e nei comuni di Racale, Alliste, Taviano, Melissano e Gallipoli, nonché presso la casa circondariale di Lecce, è stata disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari su richiesta della Procura Distrettuale Antimafia, con l’obiettivo di smantellare una rete criminale dedita a traffico e detenzione di sostanze stupefacenti, lesioni aggravate, tentata estorsione, ricettazione e detenzione abusiva di armi, aggravate dal metodo mafioso.

Operazione “Pit Bull”: la fonte e i dettagli dell’intervento

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione denominata “Pit Bull” ha visto impegnati 110 militari del Comando Provinciale di Lecce, supportati dallo Squadrone Eliportato Cacciatori “Puglia”, dal Nucleo Cinofili di Bari e dall’11° Reggimento “Puglia”. Le forze dell’ordine hanno eseguito misure cautelari nei confronti di 18 persone (di cui 17 in carcere e una ai domiciliari), su un totale di 33 indagati. L’operazione ha interessato diversi comuni del basso Salento, tra cui Racale, Alliste, Taviano, Melissano e Gallipoli, oltre alla casa circondariale di Lecce.

Le accuse: traffico di droga, armi e metodo mafioso

Gli arrestati sono gravemente indiziati di associazione per delinquere finalizzata al traffico e detenzione di sostanze stupefacenti, lesioni aggravate, tentata estorsione, ricettazione e detenzione abusiva di armi. Tutte le accuse sono aggravate dall’utilizzo del metodo mafioso, elemento che ha permesso all’organizzazione di esercitare un controllo capillare sul territorio, secondo le modalità tipiche della Sacra Corona Unita.

Le origini dell’indagine: la trappola al giovane di Taviano

L’inchiesta ha preso avvio nel marzo 2022, quando un giovane di 22 anni di Taviano è stato attirato con l’inganno in un’abitazione con la scusa di un chiarimento. Invece di trovare un dialogo, il ragazzo è stato brutalmente picchiato e minacciato, costretto a consegnare 700 euro per saldare un debito di droga. Gli aggressori lo hanno obbligato a guidare fino a casa per recuperare il denaro, accompagnato da due membri del clan, e gli hanno sottratto le chiavi dell’auto per impedirgli la fuga. Questo episodio, inizialmente apparso come un fatto isolato di lesioni e estorsione, ha rivelato l’esistenza di una struttura criminale ben organizzata e radicata nel territorio.

Un’organizzazione mafiosa ramificata nel basso Salento

L’indagine ha permesso di ricostruire la struttura di un’organizzazione criminale capace di gestire un vasto traffico di droga e di esercitare un controllo pervasivo su diversi comuni del basso Salento. Il gruppo, secondo gli investigatori, operava in perfetto stile Sacra Corona Unita, utilizzando la forza intimidatrice del vincolo mafioso e la disponibilità di armi per mantenere il proprio potere.

Il ruolo di Vito Paolo Vacca: l’erede del clan Troisi

Al vertice della compagine criminale è stato individuato Vito Paolo Vacca, 31enne del posto, nipote di Vito Paolo Troisi, storico capo dell’omonimo clan. Vacca, figlio del defunto Angelo Salvatore Vacca (ergastolano per omicidio), ha assunto la guida del gruppo dopo la morte del padre, avvenuta il 23 agosto 2024 mentre era ai domiciliari per gravi patologie. La cerimonia funebre del padre, celebrata nella chiesa San Giorgio Martire di Racale con una carrozza dorata trainata da quattro cavalli neri, è stata interpretata dagli inquirenti come una manifestazione di potere e di appartenenza mafiosa.

Le donne del clan: gestione dello spaccio e dei proventi illeciti

Un aspetto rilevante emerso dall’indagine riguarda il ruolo centrale delle donne nella gestione dell’organizzazione. Sei donne della famiglia, tutte raggiunte da misure cautelari, si occupavano dello spaccio e dello stoccaggio della droga, curando approvvigionamenti, consegne e contabilità. In particolare, la moglie di Vito Paolo Vacca sostituiva il marito durante la sua assenza, gestendo personalmente la distribuzione delle dosi, il rifornimento delle scorte e la gestione dei proventi derivanti dalle attività illecite.

Il linguaggio in codice e le modalità di occultamento della droga

Per eludere i controlli delle forze dell’ordine, i membri del clan utilizzavano un linguaggio in codice: la droga veniva chiamata “cento” o “pietre” e veniva prelevata più volte al giorno da nascondigli sicuri. Le sostanze stupefacenti erano occultate in buste della spesa o in cartoni di vino e detersivi, per passare inosservate. Dopo la preparazione delle dosi, il cellophane utilizzato per il confezionamento veniva bruciato, così da eliminare ogni traccia di odore e residuo.

Profitti milionari e investimenti illeciti

Le attività criminali del clan hanno permesso di accumulare ingenti profitti. In una delle intercettazioni, Vito Paolo Vacca ha parlato di un’operazione finanziaria dal valore di circa 774 mila euro, che, una volta immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare oltre due milioni di euro all’organizzazione. Questi numeri testimoniano la portata economica dell’organizzazione e la sua capacità di reinvestire i proventi illeciti.

I risultati dell’operazione: arresti e sequestri

Il bilancio dell’operazione “Pit Bull” è particolarmente significativo: sono stati eseguiti sette arresti in flagranza di reato, sequestrati 22 chili di cocaina, 10 chili di marijuana, 3,5 chili di eroina, 9 chili di hashish e beni per un valore di circa 91.000 euro. Questi risultati rappresentano un duro colpo per l’organizzazione e per il traffico di droga nel basso Salento.

Il metodo mafioso e la pericolosità del clan

L’operazione ha preso il nome di “Pit Bull” dai cani di razza pit bull che custodivano la casa di uno dei sodali e che, durante un primo intervento dei Carabinieri, hanno aggredito i militari, a testimonianza della pericolosità e dell’aggressività del gruppo criminale. L’utilizzo di animali da guardia, la disponibilità di armi e la forza intimidatrice del vincolo mafioso sono stati elementi chiave per il mantenimento del controllo sul territorio.

Le indagini: intercettazioni, pedinamenti e ricognizioni aeree

Per mesi, i Carabinieri hanno seguito le tracce del clan attraverso intercettazioni telefoniche e telematiche, pedinamenti, osservazioni discrete e ricognizioni aeree. Un lavoro investigativo complesso e articolato che ha permesso di ricostruire la rete di rapporti e le modalità operative dell’organizzazione, svelando un traffico continuo di cocaina, eroina, marijuana e hashish, smerciati sia nei centri abitati che nelle località marine più frequentate del basso Salento.

Le decisioni del giudice e la presunzione di innocenza

Il Giudice per le Indagini Preliminari di Lecce ha ritenuto gravi gli elementi raccolti dagli investigatori, condividendo l’impostazione accusatoria e disponendo l’ordinanza di custodia cautelare eseguita questa mattina dal Comando Provinciale Carabinieri di Lecce. Tuttavia, è doveroso ricordare che gli indagati sono, allo stato, soltanto indiziati di delitto e che la loro posizione sarà definitivamente valutata solo al termine del processo, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza sancito dalla Costituzione.

Conclusioni: un duro colpo alla criminalità organizzata nel Salento

L’operazione “Pit Bull” rappresenta un importante successo delle forze dell’ordine nella lotta alla criminalità organizzata nel basso Salento. Il blitz di oggi ha permesso di smantellare una struttura mafiosa radicata, di interrompere un vasto traffico di droga e di restituire sicurezza ai cittadini dei comuni coinvolti. Le indagini proseguiranno per accertare tutte le responsabilità e per individuare eventuali ulteriori ramificazioni dell’organizzazione.

IPA