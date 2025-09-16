Blitz pro Pal all'Università di Pisa, accuse al "professore sionista" Rino Casella che finisce in ospedale

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

All’Università di Pisa attivisti pro Palestina hanno interrotto la lezione del professor Rino Casella con slogan e bandiere. Ne è nata una colluttazione: il docente ha riportato contusioni e sporto denuncia. Il rettore Zucchi condanna la violenza, mentre anche i ministri Bernini e Salvini hanno espresso solidarietà al professore.

Università di Pisa, lezione interrotta dai pro Pal

L’episodio è andato in scena nella mattinata di martedì 16 settembre, all’Università di Pisa. Un gruppo di attivisti della rete Studenti per la Palestina ha interrotto una lezione di diritto pubblico comparato del professor Rino Casella.

Saliti in piedi sulle cattedre, con bandiere palestinesi e megafono, hanno scandito slogan come “Palestina libera” e “Fuori i sionisti dalle Università”.

Il professore Rino Casella ha sporto denuncia dopo l’episodio all’Università di Pisa

La reazione del prof Rino Casella

Il docente ha intimato agli studenti di lasciare l’aula, ma questi hanno continuato la protesta. Ne è scaturito un alterco: al professore è stato sottratto e gettato a terra il libro che teneva in mano, con un confronto sempre più teso.

Secondo quanto riferito da Casella, la situazione è degenerata fino a una colluttazione che gli ha provocato escoriazioni alle braccia ed un edema al volto. Visitato al pronto soccorso, ha ricevuto sette giorni di prognosi e successivamente ha sporto denuncia in Questura.

Un video diffuso da Azione Universitaria Pisa mostra le fasi concitate della contestazione, durante la quale il professore ha definito “fascisti” i metodi degli attivisti, mentre una manifestante ha ribadito al megafono che persone come Casella non dovrebbero avere spazio nelle aule universitarie.

Chi è Rino Casella

Sui social, gli stessi studenti hanno spiegato le ragioni del blitz: Rino Casella non avrebbe consentito loro di parlare di Gaza, accusando l’ateneo di complicità nel “genocidio in corso” attraverso collaborazioni con Israele.

“Dire che la nostra Università sostiene lo stato genocidario mi sembra fuori dal mondo, oltre che un grossolano errore” ha commentato il rettore Riccardo Zucchi.

“Siamo stati fra i primi a parlare di pulizia etnica a Gaza e abbiam preso una decisione storica, essendo il primo ateneo italiano a sospendere i rapporti accademici con due università israeliane, la Reichman University e la Hebrew University di Gerusalemme perché mantengono legami strutturali con l’esercito israeliano e hanno apertamente sostenuto l’azione militare del governo Netanyahu”.

La solidarietà della politica

Anche il ministro dell’Università Anna Maria Bernini ha espresso vicinanza al professore e alla comunità accademica. “Le Università non sono zone franche dove è consentito interrompere lezioni o aggredire professori” ha dichiarato il ministro.

“Quanto accaduto all’ateneo di Pisa è intollerabile per una società che si riconosce nei valori della democrazia e irricevibile per una comunità accademica, come quella pisana e italiana tutta, aperta, libera e inclusiva. Esprimo la mia più sincera vicinanza a tutta la comunità dell’Università di Pisa e al professor Rino Casella. Sono al suo fianco!”

Alle parole di Bernini si è aggiunta la solidarietà del vicepremier Matteo Salvini, secondo il quale Rino Casella è stato “aggredito perché non si è voluto schierare con i pro Pal. Il clima di odio è sempre più preoccupante e fuori controllo”.