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È di 539 arresti, 954 denunce e 703 kg di droga sequestrati il bilancio di una vasta operazione di polizia giudiziaria condotta dalla Polizia di Stato in 44 province italiane, finalizzata al contrasto della criminalità giovanile. L’attività, coordinata dal Servizio Centrale Operativo, è stata svolta nelle ultime settimane e ha visto impegnati oltre 1000 operatori su tutto il territorio nazionale.

Un’operazione senza precedenti: i numeri dell’intervento

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha portato a risultati di rilievo su più fronti. Sono stati 539 arrestati e 954 persone denunciate, mentre sono stati sequestrati 703 kg di sostanze stupefacenti, tra cui 41 kg di cocaina, 660 kg di cannabinoidi e 2 kg di ketamina, oltre a circa 1000 pastiglie di ossicodone e altre sostanze psicotrope come shaboo, ecstasy, MDMA e benzodiazepine. Le forze dell’ordine hanno inoltre controllato 1182 immobili, tra cui 24 strutture di accoglienza per minori stranieri non accompagnati, 117 sale giochi e 543 esercizi commerciali. Sono state elevate 506 sanzioni amministrative per violazioni di varia natura, in particolare per uso di sostanze stupefacenti e somministrazione di alcolici a minori.

Controlli capillari nelle aree della movida e dello spaccio

Nel corso dell’operazione, sono stati controllati 187.956 soggetti nelle zone note per lo spaccio e la cosiddetta “movida”, di cui 19.489 minorenni. L’attività ha visto la collaborazione delle Squadre Mobili delle Questure, supportate dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e da altri uffici della Polizia di Stato. I controlli hanno interessato anche luoghi di aggregazione come piazze, giardini pubblici, aree vicine alle stazioni ferroviarie e centri commerciali.

Sequestri di armi e denaro contante

Durante le perquisizioni sono stati rinvenuti e sequestrati numerosi oggetti provento di furto, tra cui collane d’oro, cellulari e 307.000 euro in contanti. Sono state inoltre sequestrate 49 armi da fuoco (sia corte che lunghe), munizionamento di vario calibro, 87 armi bianche e 95 oggetti atti ad offendere, tra cui 3 storditori elettrici, 1 mazza da baseball, 1 bastone sfollagente telescopico, 1 bastone in metallo, bombolette di spray urticante, diversi taglierini e strumenti atti allo scasso.

Contrasto ai reati giovanili e alle condotte violente

L’operazione si è concentrata in particolare sui giovani, sia maggiorenni che minorenni, dediti a reati contro la persona, il patrimonio, in materia di stupefacenti e di armi, nonché a comportamenti illeciti sfociati anche in forme di discriminazione e odio. Sono stati tratti in arresto o sottoposti a fermo di indiziato di delitto 492 maggiorenni e 47 minori per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti. Inoltre, 791 maggiorenni e 163 minorenni sono stati denunciati in stato di libertà per ricettazione, possesso di armi e strumenti atti ad offendere e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Monitoraggio dei social e contrasto all’odio online

Un altro aspetto rilevante dell’operazione ha riguardato il monitoraggio della rete. Sono stati individuati 973 profili social inneggianti all’odio e alla violenza, anche contro appartenenti alle Forze di Polizia e all’uso di armi da fuoco e da taglio. Due profili sono stati segnalati alle competenti Autorità giudiziarie per l’eventuale oscuramento.

Focus sulle province e sulle principali città coinvolte

L’operazione ha interessato le province di Alessandria, Ancona, Bari, Barletta-Andria-Trani, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Caserta, Catania, Como, Cremona, Firenze, Genova, L’Aquila, Latina, Livorno, Massa Carrara, Messina, Milano, Monza Brianza, Napoli, Novara, Padova, Palermo, Perugia, Pescara, Piacenza, Pisa, Prato, Roma, Reggio Emilia, Rimini, Rovigo, Torino, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Verbano Cusio Ossola e Verona.

Alcuni casi emblematici: da Viareggio a Milano e Roma

Tra le attività di contrasto più significative, si segnalano alcuni episodi avvenuti in diverse città. A Viareggio, personale della Questura di Lucca ha indagato in stato di libertà 4 giovani, di cui 2 minorenni, responsabili di lesioni e omissione di soccorso a seguito di una brutale aggressione ai danni di un uomo, che ha riportato la frattura del femore e una prognosi di 30 giorni.

A Milano, la Squadra Mobile ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 2 minorenni di 15 e 17 anni, ritenute responsabili di rapina pluriaggravata ai danni di una giovane, avvenuta la notte del 25 giugno scorso in via Torino. Durante l’episodio, la vittima è riuscita a registrare un breve video dell’aggressione e, grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza e ad approfonditi accertamenti, le due giovani (una italiana e una tunisina) sono state identificate. Una delle arrestate aveva persino pubblicato il video dell’aggressione su un noto canale social poco dopo i fatti.

A Roma, la Squadra Mobile ha condotto un’indagine sui fatti accaduti il 1° luglio nei pressi del Colosseo, dove un gruppo di ragazzi ha provocato disordini culminati nel danneggiamento della piazza, resistenza a pubblico ufficiale e accensioni ed esplosioni pericolose di materiale pirotecnico. L’attività investigativa, supportata dall’analisi dei filmati di videosorveglianza e dai servizi di osservazione, ha permesso di identificare alcuni dei partecipanti, indagati in stato di libertà. Durante le perquisizioni sono stati rinvenuti materiale pirotecnico, una bomboletta spray al peperoncino e un’arma tipo nunchaku.

Un impegno straordinario per la sicurezza dei giovani e della collettività

L’operazione, che ha coinvolto oltre 1000 operatori della Polizia di Stato, si è posta come obiettivo principale il contrasto alla criminalità giovanile e la prevenzione di reati che mettono a rischio la sicurezza delle persone e la tranquillità delle comunità locali. L’attività ha permesso di colpire duramente i gruppi e i singoli responsabili di lesioni, risse, danneggiamenti, estorsioni, furti, rapine, spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope, detenzione illegale di armi e strumenti atti ad offendere, nonché di contrastare fenomeni di discriminazione e odio, anche attraverso il web.

IPA