Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di cinque soggetti sanzionati il bilancio di un’operazione di controllo straordinario condotta dalla Polizia di Stato nella mattinata di oggi a Como, dove sono stati colpiti promotori abusivi di servizi “taxi boat”. L’intervento, finalizzato a contrastare l’esercizio irregolare di attività di trasporto turistico via lago, è stato effettuato con il supporto della Polizia Locale e ha visto coinvolti anche quattro titolari di aziende per la violazione del nuovo Regolamento di Polizia Urbana.

Controlli mirati contro l’abusivismo sul Lago di Como

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta alle ore 09.00 e ha visto impegnate tre pattuglie dell’Ufficio di Gabinetto della Questura di Como, un equipaggio della Squadra Acque Interne dell’U.P.G.S.P. e una pattuglia della Polizia Locale. Gli agenti hanno monitorato la zona compresa tra il Pontile di Sant’Agostino in viale Lungo Lario Trieste e l’ingresso dei giardini al Lago in via lungo lago Mafalda di Savoia, un’area particolarmente frequentata da turisti e operatori del settore turistico.

Chi sono i sanzionati: età e provenienza

Nel corso dell’attività, sono stati identificati e sanzionati cinque “butta dentro”: un 40enne di nazionalità albanese, un 35enne afgano, una 42enne brasiliana, un 23enne e una 21enne. Oltre a loro, sono stati coinvolti anche quattro titolari di aziende, ritenuti responsabili di aver promosso servizi di trasporto turistico senza rispettare le disposizioni comunali che regolano l’attività di accompagnamento e promozione turistica.

Il nuovo Regolamento di Polizia Urbana e le violazioni contestate

Le sanzioni sono state comminate per la violazione del recente Regolamento di Polizia Urbana, che limita le attività di promozione e l’accompagnamento di gruppi da parte di guide turistiche o altri accompagnatori non autorizzati. Il provvedimento, adottato per tutelare la sicurezza e la qualità dell’offerta turistica, mira a contrastare fenomeni di abusivismo e a garantire una maggiore vivibilità nelle aree più frequentate della città.

Le istituzioni locali hanno accolto con favore l’operazione della Polizia di Stato, sottolineando l’importanza di garantire il rispetto delle regole e di tutelare il tessuto economico e sociale della città. Il Comune di Como ha ribadito l’impegno a collaborare con le forze dell’ordine per contrastare ogni forma di abusivismo e promuovere un’offerta turistica di qualità, nel rispetto della legalità e della sicurezza di cittadini e visitatori.

IPA