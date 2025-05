Blitz tra Vigne Nuove e Talenti, arresto per spaccio e due locali chiusi per gravi irregolarità a Roma

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un’operazione interforze ha portato a un arresto per spaccio e alla chiusura di due esercizi commerciali a Roma. L’azione si è svolta nel quadrante periferico est della Capitale, coordinata dal dirigente del III Distretto Fidene, per contrastare il crimine e garantire la sicurezza.

Dettagli dell’operazione

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione si è sviluppata nei quartieri romani di Città Giardino, Talenti, Conca d’Oro e nel comune di Monterotondo. L’attività ha incluso controlli del territorio, polizia amministrativa e contrasto allo spaccio di stupefacenti.

Arresti e denunce

L’arresto in flagranza è avvenuto a Vigne Nuove, dove un italiano di 58 anni è stato colto nel momento dello scambio droga-denaro. È stato accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Inoltre, due persone sono state segnalate come assuntori di stupefacenti e una persona è stata denunciata per guida in stato di ebrezza.

Chiusura di esercizi commerciali

Il supporto della Polizia Locale di Roma Capitale e di Monterotondo, insieme all’ASL e all’Ispettorato del lavoro, ha permesso di rilevare gravi violazioni igienico-sanitarie e sulla sicurezza sul lavoro. Di conseguenza, due ristoranti e una sala scommesse sono stati chiusi. Un bar è stato sanzionato per violazione della normativa sulle VLT installate.

Controlli e sanzioni

Complessivamente, sono state controllate 324 persone e 11 esercizi commerciali. Sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di circa 94 mila euro.

