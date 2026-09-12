Bloccarono l'ambulanza che soccorreva un ferito a Ladispoli vicino a Roma, locale chiuso per 10 giorni

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È stata disposta la chiusura per dieci giorni di un locale situato nel centro di Ladispoli, divenuto punto di ritrovo per persone con precedenti penali e di polizia. Il provvedimento è stato adottato dal Questore di Roma, dopo un’istruttoria condotta dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ladispoli, a seguito di episodi che hanno messo a rischio l’ordine e la sicurezza pubblica.

La fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la decisione di sospendere la licenza del locale è arrivata dopo una serie di verifiche e controlli che hanno evidenziato una situazione di pericolo per la collettività. Gli agenti hanno raccolto elementi che hanno portato il Questore a ritenere necessaria la chiusura temporanea dell’esercizio.

L’episodio che ha fatto scattare il provvedimento

L’evento più grave si è verificato la sera del 30 agosto, quando un’ambulanza, intervenuta per soccorrere un giovane ferito durante una lite nei pressi del bar, è stata bloccata da un folto gruppo di avventori. Questi ultimi hanno impedito al mezzo di soccorso di ripartire verso l’ospedale, ostacolando così l’intervento dei sanitari.

La situazione è rapidamente degenerata: alcuni dei presenti, brandendo anche cocci di bottiglia, hanno fronteggiato i poliziotti intervenuti in supporto al personale sanitario, nel tentativo di impedire loro di liberare il passaggio. Si è trattato di un chiaro caso di resistenza a pubblico ufficiale, che ha richiesto l’intervento deciso degli agenti.

L’intervento delle forze dell’ordine

Nonostante la forte opposizione del gruppo, i poliziotti sono riusciti ad aprire un varco tra la folla, consentendo così all’ambulanza di riprendere la marcia verso l’ospedale con il giovane ferito a bordo. L’azione tempestiva delle forze dell’ordine ha permesso di evitare conseguenze più gravi per la persona coinvolta nella lite e per il personale sanitario.

Le verifiche successive e la decisione del Questore

Le indagini sono proseguite anche il giorno successivo all’episodio. Gli accertamenti hanno confermato che il locale era frequentato abitualmente da persone con precedenti penali e di polizia. Inoltre, è stata riscontrata una tendenza degli avventori alla consumazione eccessiva di sostanze alcoliche, elemento che ha contribuito a creare un clima di pericolosità sociale.

Alla luce delle risultanze raccolte, il Questore di Roma ha ritenuto che la situazione rappresentasse un rischio concreto per l’ordine e la sicurezza pubblica. Per questo motivo, è stata disposta la sospensione della licenza dell’esercizio per dieci giorni, come previsto dall’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.).

IPA