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Due donne sono state affiancate, bloccate in strada e sottomesse a gravi atti osceni da un automobilista sulla SP 200, nell’area di Trivigliano (Frosinone). La condotta dell’aggressore è stata immortalata dai dispositivi dashcam installati a bordo dell’auto, e hanno fornito prove schiaccianti agli investigatori. Gli agenti della Polizia di Stato hanno subito rintracciato l’uomo e lo hanno denunciato per violenza privata.

Paura lungo la strada per Trivigliano

La vicenda ha avuto luogo sulla SP 200, nel territorio di Trivigliano (Frosinone), e ha coinvolto due donne che viaggiavano a bordo della loro autovettura.

L’episodio si è verificato nei giorni scorsi e ha visto protagonista un automobilista che, con una manovra improvvisa, ha aperto la portiera del proprio veicolo, ha sbarrato la strada al mezzo delle vittime le ha costrette a fermarsi bruscamente.

La dinamica dei fatti

Secondo la ricostruzione, l’uomo è sceso dal proprio veicolo subito dopo aver bloccato la strada e ha mostrato le parti intime alle due donne.

Nonostante lo shock, le passeggere hanno mantenuto la lucidità necessaria per allontanarsi rapidamente dal luogo dell’accaduto. Mentre il loro veicolo si allontanava, l’uomo ha continuato a compiere gesti di autoerotismo, rivolgendosi nella loro direzione.

Le indagini

Come anticipato, l’intera scena è stata ripresa dalla dashcam installata sull’auto di una delle due vittime. Questo elemento si è rivelato fondamentale per le indagini, poiché ha permesso agli investigatori di ottenere una documentazione video dettagliata dei fatti.

Inoltre, la precisa descrizione fornita dalle donne e l’indicazione della targa del veicolo hanno consentito agli agenti di avviare immediati accertamenti per risalire all’identità del presunto responsabile.

La denuncia

Grazie ai riscontri raccolti, la Polizia di Stato ha identificato in breve tempo l’autore della grave condotta. L’uomo è stato rintracciato e denunciato in stato di libertà per il reato di violenza privata.

Contestualmente, è stato sanzionato amministrativamente per l’illecito di atti osceni in luogo pubblico.

IPA