Bloccato in bicicletta con crack e cocaina a Foligno vicino a Perugia, arrestato un giovane di 22 anni

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Un arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio a Foligno. Un cittadino straniero di 22 anni, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti, è stato fermato e trovato in possesso di crack e cocaina, oltre a una somma in contanti.

Il controllo della Polizia e l’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto durante un servizio di osservazione da parte del personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Foligno. Gli agenti hanno notato due uomini che si comportavano in modo sospetto e hanno deciso di procedere a un controllo. Alla vista della pattuglia, entrambi hanno tentato di allontanarsi rapidamente. Uno dei due, un giovane di 22 anni, è stato bloccato mentre cercava di fuggire in bicicletta, mentre il secondo è riuscito a dileguarsi.

La perquisizione e il sequestro della droga

Durante la perquisizione personale, il giovane fermato è stato trovato in possesso di 10 dosi di crack, per un peso complessivo di circa 3 grammi, e di cocaina, anch’essa per un peso di 3 grammi. Oltre alle sostanze stupefacenti, gli agenti hanno rinvenuto anche 420 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro.

L’arresto e le conseguenze

Al termine delle procedure di rito, il 22enne è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, il giovane è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del giudizio per direttissima. Si ricorda che, come previsto dalla legge, l’indagato deve essere considerato innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

Precedenti e attività di prevenzione

L’arrestato, nato nel 2004, risulta già gravato da numerosi precedenti di polizia. Questo episodio si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti che la Polizia di Stato porta avanti sul territorio di Foligno.

IPA