Blocco autotrasportatori, Giovanni Floris attacca il Governo Meloni: "Nega la realtà, risposte ideologiche"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

“Il tratto di questo Governo è stato negare la realtà”, con l’ideologia che “vince sul dato di fatto”. Così Giovanni Floris critica l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni su come sta affrontando le crescenti difficoltà economiche e sociali degli italiani e il tema della sicurezza, da ultimi il blocco degli autotrasportatori contro il carovita e gli scontri a Milano. Secondo il giornalista quelle date dal governo Meloni sono “risposte che erano forti nella retorica, deboli nella pratica”.

Giovanni Floris attacca il Governo Meloni

L’inflazione e il carovita saranno al centro della campagna elettorale per le politiche del prossimo anno. Ne è convinto Giovanni Floris, secondo cui queste tematiche, le domande di base degli italiani, finiranno per prevalere sulle discussioni interne agli schieramenti.

Ospita a In Onda su La7, il conduttore di Dimartedì critica il governo Meloni per le risposte date a questi problemi: “Il tratto di questo governo è stato negare la realtà“.

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“Poteva fare qualcosa di diverso il governo sull’inflazione? Non oggi, probabilmente non ieri”, dice Floris parlando della recente protesta degli autotrasportatori.

Ma “potevano farsi trovare in una posizione differente rispetto ai fatti che succedono”, perché, ad esempio, hanno sottovalutato i “danni che stava facendo Trump” e “il peso del non perseguire la strada delle energie rinnovabili”.

“L’ideologia vince sul dato di fatto”

Questo spiega, non sono scelte dell’esecutivo, è “una cultura politica di questo governo, cioè l’ideologia vince sul dato di fatto”.

La narrazione fatta dal governo è raccontare “che il mondo va bene, che la politica riuscirà a risolvere i problemi”. Lo stesso, continua Floris, accade con il tema della sicurezza.

Agli scontri che accadono in occasione delle manifestazioni, come successo nel weekend a Milano, il governo ha dato una risposta ideologica: “Abbasso i cattivi, che è un po’ poco”.

Con i decreti sicurezza hanno detto “andiamo a fermare i manifestanti prima, gli diamo il daspo”. Sono “tutte risposte che erano forti nella retorica, deboli nella pratica“, sostiene il giornalista.

Meloni e Vannacci alle prossime elezioni

Sempre in tema di elezioni 2027, Floris, intervistato da Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera, sostiene che Giorgia Meloni in campagna elettorale punterà più sulla propria identità personale che sulla proposta politica.

“Siccome il bilancio è deludente, la premier punta sull’identità. Sui principi”, dice Floris.

Ma dovrà fare i conti con Roberto Vannacci, che “dice le stesse cose che diceva Giorgia Meloni quattro anni fa”.

Dalla remigrazione al pizzo di Stato, “sono espressioni tanto perentorie nel tono quanto prive di significato”, che “suggeriscono sia possibile risolvere i problemi più gravi senza affrontarli”.

Uno dei punti chiave delle prossime elezioni sarà la collocazione di Vannacci, dentro o fuori la coalizione di destra?

La premier deciderà in base ai sondaggi, sostiene Floris, anche perché imbarcando il generale c’è il rischio di “mobilitare l’opposizione, un po’ com’è accaduto al referendum“.