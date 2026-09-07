Blocco diesel Euro 5 in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto da giovedì 1° ottobre, ma c'è il "modello" Piemonte

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Dal prossimo 1° ottobre 2026 tornerà d’attualità il tema del blocco alla circolazione delle vetture diesel Euro 5 nelle Regioni del Nord Italia, con un’applicazione incerta tra proroghe e strategie alternative. Se la Lombardia conferma la stretta, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna studiano interventi compensativi per tutelare automobilisti e qualità dell’aria.

Stop ai veicoli diesel Euro 5

A partire dal 1° ottobre 2026 torna in vigore lo stop alla circolazione per i veicoli diesel Euro 5. Il divieto si applica principalmente nelle aree urbane di Regioni come Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, interessando la fascia oraria feriale.

Le restrizioni riguardano sia le auto private sia, progressivamente, i veicoli commerciali, con l’obiettivo di ridurre significativamente la presenza di polveri sottili e biossido di azoto nelle zone a maggior densità abitativa e di traffico.

A rischiare il blocco sono i possessori di automobili diesel immatricolate tra il 2011 e l’agosto del 2015. Oltre ai disagi per chi utilizza quotidianamente il mezzo per lavoro o spostamenti personali, la misura comporta un forte rischio di svalutazione sul mercato dell’usato.

Le limitazioni in Lombardia e il rischio per gli automobilisti

Il quadro più rigido riguarda la Lombardia, dove il blocco delle auto diesel immatricolate tra il 2011 e il 2015 partirà regolarmente dal 1° ottobre.

Lo stop arriverà nei Comuni sopra i 100mila abitanti, con blocco attivo dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 19:30.

Le alternative studiate da Veneto ed Emilia-Romagna

Senza contromisure dell’ultimo minuto, il divieto rischia di scattare anche in Emilia-Romagna e Veneto nelle medesime aree urbane.

Per evitare di gravare sui bilanci familiari, sia il Veneto sia l’Emilia-Romagna starebbero cercando di sospendere l’entrata in vigore delle restrizioni per i circa 400mila veicoli coinvolti complessivamente nei loro territori.

Il Veneto vorrebbe proporre un piano compensativo basato sulla conversione dei motori verso tecnologie Dual Fuel (metano e gasolio) e sull’incentivazione dello smart working per i dipendenti pubblici nelle giornate di allerta per sforamento delle polveri sottili.

L’Emilia-Romagna, invece, confida di individuare soluzioni sostitutive in grado di abbattere le emissioni inquinanti senza dover fermare i mezzi.

Il modello Piemonte

Ma a tracciare la via per evitare il fermo totale delle auto è stato il Piemonte, il cui piano di qualità dell’aria punta a salvare dalla quota di stop oltre 300mila veicoli grazie a misure alternative.

Dopo aver approvato l’aggiornamento del Piano regionale per la qualità dell’aria, la Regione avrebbe illustrato dati importanti sulle simulazioni effettuate con misure alternative al blocco, dimostrando come tali misure siano state considerate valide grazie alla riduzione delle emissioni.

Tra le altre misure spicca uno stanziamento di 14 milioni di euro destinato a incentivare l’uso dei biocarburanti Hvo mediante carte carburante per le vetture private. Un’ulteriore dotazione di 14,4 milioni di euro sarà invece destinata a ridurre le emissioni legate al riscaldamento, per incentivare la manutenzione degli impianti più datati.