Blue Monday 2026, ma "il lunedì più triste dell'anno" non esiste: storia della trovata pubblicitaria del 2005

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Come ogni anno da tempo ormai, anche il 2026 ha il suo Blue Monday, ossia il giorno più triste dell’anno che cadrebbe il terzo lunedì di gennaio. Ebbene, è opportuno ricordare come tale ricorrenza non esista e, anzi, si tratti di una fake news nata nel 2005 da una trovata pubblicitaria volta a spingere i consumatori a prenotare un viaggio per le vacanze.

Blue Monday 2026

Anche il 2026, come tutti gli anni precedenti, non fa eccezione e ha il suo Blue Monday, il 19 gennaio, ossia il giorno che, sulla carta, sarebbe quello più triste dell’anno. In realtà si tratta di una sorta di bufala che va avanti ormai da oltre 20 anni.

Più precisamente, l’origine della fake news è da rintracciare al 2005 e a una pubblicità di una compagnia di viaggi britannica, Sky Travel, che l’aveva diffusa con lo scopo di far prenotare viaggi ai propri clienti.

Cosa c’è dietro questa finta ricorrenza

Non c’è alcun tipo di fondamento scientifico alla base del Blue Monday che nel 2026 ricorrerebbe il 19 gennaio. Quasi per convenzione, invece, si era scelto il terzo lunedì del mese di gennaio in quanto rappresentava una data in cui combaciavano temperature molto basse, stanchezza, malinconia, la consapevolezza dei debiti accumulati e della fatica nel mantenere i buoni propositi, e in cui erano ormai lontani i bagordi delle feste e si presentavano evidenti cali d’umore dopo il periodo natalizio.

Il principio di tutto, di questa particolare ricorrenza è da collegare a una pubblicità del 2005, quando, con l’aiuto di uno psicologo, Cliff Arnall, Sky Travel inviò ai media un comunicato stampa in cui spiegava, con dovizia di particolari, l’esistenza del giorno più triste dell’anno, utile a propinare offerte vantaggiose ai clienti e spingerli a comprare, cosa che, di solito, avviene in maniera più massiccia nei giorni in cui il morale è più basso.

La trovata commerciale in pochi anni è passata da mera operazione di marketing a tradizione invernale perché si basa su storie e sensazioni che sentiamo vere e vicine a noi sul piano emotivo, nonostante sia stato dimostrato come non ci siano basi scientifiche. Insomma, un fondo di verità ci sarebbe: ci sono tante persone che sentono una sorta di “down” a inizio anno, che si sentono più stanche o malinconiche a gennaio ed esperiscono forme di depressione stagionale come la Seasonal Affective Disorder (SAD).

Il parere dell’esperto

Si tratta di dati che hanno un riscontro anche nei professionisti del settore. Secondo Emmanuele A. Jannini, ordinario di Sessuologia medica all’Università di Roma Tor Vergata, sentito da Rai News, anche l’intimità di coppia ne può risentirne: “Il cattivo umore si può ripercuotere anche sul desiderio e le prestazioni sessuali“.

Un medico psichiatra, Amos Miozzari, parlando a Rsi, la radiotelevisione svizzera, ha spiegato cosa succeda nei mesi invernali. “Ci sono condizioni ambientali e atmosferiche particolari. L’esposizione solare è minore, e questo comporta un possibile calo dell’umore, soprattutto nelle persone più sensibili. Da qui, si scatenano una serie di fattori ormonali: quando c’è meno sole produciamo meno serotonina, e questo impatta sul nostro tono umorale. Al contempo, la maggiore oscurità ci spinge a produrre più melatonina, e questo aumenta la sonnolenza, con sensazione di fatica e stanchezza”, spiega il medico.

Questi i consigli di Miozzari per combattere queste sensazioni di spossatezza che si manifestano soprattutto intorno al periodo del Blue Monday: “Abbiamo bisogno di relazioni sociali, e nel periodo invernale rimaniamo spesso chiusi in casa. Nutrendo la parte relazionale, e quindi evitando l’isolamento, possiamo prevenire questi cali umorali. Abbiamo bisogno anche di un certo numero di ore d’esposizione alla luce. Quando abbiamo la possibilità, come nei fine settimana, usciamo all’aria aperta. Questo è determinante per la nostra salute fisica e psichica”.

I dati sulla depressione in Italia

Su questo ambito, che è lo stesso che sfruttano quanti si sono inventati di sana pianta il Blue Monday, si è espresso anche l’Iss, Istituto Superiore di Sanità, con uno studio pubblicato il 9 ottobre del 2025, in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale.

L’istituto ha fornito i dati sulla depressione in Italia relativi al biennio 2023-2024. I numeri sono chiari e raccontano di come poco più del 6% degli adulti e circa il 9% degli over 65 abbiano riferito di aver esperito sintomi depressivi e di come questi percepiscano compromesso il proprio benessere psicologico per più della metà dei giorni di un mese.

I sintomi depressivi sono più frequenti tra gli anziani, tra le donne, tra le persone che vivono in condizioni di disagio economico, tra chi vive da solo e chi è affetto da patologia cronica. E solo il 65% degli intervistati – tra quelli che riferiscono sintomi depressivi – ha spiegato di aver chiesto aiuto e di essersi rivolto a medici od operatori sanitari.