Blue Origin, il momento dell’esplosione del razzo New Glenn di Jeff Bezos

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Il razzo New Glenn di Blue Origin è esploso a Cape Canaveral, in Florida, durante un test di accensione statica dei motori. L’incidente è avvenuto intorno alle 21:00 ora locale sullo Space Launch Complex 36. L’azienda di Jeff Bezos e la Space Force hanno confermato che tutto il personale è in salvo e non si registrano feriti. Il vettore doveva lanciare 48 satelliti della rete internet Leo il 4 giugno, ma i dispositivi non erano a bordo.