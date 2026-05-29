Blue Origin, il momento dell’esplosione del razzo New Glenn di Jeff Bezos
L'azienda di Jeff Bezos e la Space Force hanno confermato che tutto il personale è in salvo e non si registrano feriti
Il razzo New Glenn di Blue Origin è esploso a Cape Canaveral, in Florida, durante un test di accensione statica dei motori. L’incidente è avvenuto intorno alle 21:00 ora locale sullo Space Launch Complex 36. L’azienda di Jeff Bezos e la Space Force hanno confermato che tutto il personale è in salvo e non si registrano feriti. Il vettore doveva lanciare 48 satelliti della rete internet Leo il 4 giugno, ma i dispositivi non erano a bordo.