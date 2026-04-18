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È di due arresti e di un maxi sequestro di droga il bilancio di un’operazione antidroga condotta nel primo pomeriggio del 16 aprile a Boara Pisani. Una coppia, composta da un 36enne marocchino e una 37enne rumena, è stata fermata dalla Squadra Mobile mentre trasportava circa 10 kg di cocaina e oltre 1 kg di hashish, per un valore stimato di oltre 700 mila euro. L’operazione è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Rovigo e ha portato all’arresto dei due per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il blitz e il sequestro della droga

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è scattata nel primo pomeriggio del 16 aprile, quando gli agenti della Squadra Mobile hanno intercettato e bloccato un’autovettura Audi presso il casello autostradale di Boara Pisani (Pd). A bordo viaggiava la coppia, già nota alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati contro il patrimonio e spaccio di droga.

Durante la perquisizione dell’auto, i poliziotti hanno scoperto la presenza di sostanza stupefacente nascosta sia nel vano motore che nell’abitacolo. Gli accertamenti hanno permesso di identificare la sostanza come cocaina, per un peso complessivo di circa 10 kg. L’operazione si è poi estesa all’abitazione della coppia, situata a Cavarzere (Ve), dove è stato rinvenuto oltre 1 kg di hashish, insieme a materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione. Tutto il materiale, compresa l’autovettura utilizzata per il trasporto, è stato sottoposto a sequestro.

Il valore della droga e le conseguenze per la famiglia

Secondo le stime degli investigatori, la droga sequestrata avrebbe potuto fruttare oltre 700 mila euro sulle piazze di spaccio. La coppia, che ha 3 figli minorenni, è stata condotta presso la Questura di Padova e arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I minori, su disposizione dell’Autorità giudiziaria minorile, sono stati affidati ai nonni paterni.

I precedenti e la custodia cautelare

L’uomo era già stato condannato nel 2017 per spaccio di cocaina, mentre la donna risultava avere precedenti di polizia per appropriazione indebita e truffa. Entrambi risultavano disoccupati. Al termine degli accertamenti, il 36enne marocchino è stato trasferito presso la Casa circondariale di Rovigo, mentre la compagna è stata condotta presso la Casa circondariale di Verona-Montorio.

L’azione della Procura e la posizione giudiziaria

A procedere nei confronti della coppia è la Procura della Repubblica di Rovigo, che ha richiesto al G.I.P. la convalida degli arresti e la misura della custodia cautelare in carcere per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, aggravata dall’ingente quantità.

IPA