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Giovedì 26 novembre un forte boato ha gettato nel panico gli abitanti di Marsala, già terrorizzate a ottobre da una tromba d’aria che ha causato anche un morto. I residenti pensavano si trattasse di un terremoto, tanto che alcuni presidi hanno fatto evacuare alcune scuole. In realtà l’esplosione è stata causata da un ordigno fatto brillare in mare. Lo ha confermato sui social la sindaca, Andreana Patti, criticata per la mancata comunicazione prima dell’attività. L’ordinanza del Circondario Marittimo di Marsala aveva dato il via libera al nucleo militare specializzato SDAI di Augusta, ma il Comune non ha preventivamente avvisato la cittadinanza.