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Un uomo è stato denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere e accensione ed esplosione pericolosa in pubblica via a Martina Franca (Taranto). L’uomo, 48 anni, è stato individuato dopo che una pattuglia ha udito una forte esplosione nel centro cittadino. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento ha permesso di sequestrare materiale esplodente e un’ascia.

La scoperta dell’esplosione e l’intervento della Polizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando il personale del Commissariato di Martina Franca, durante un normale servizio di pattuglia, ha percepito una forte detonazione provenire da una traversa laterale del centro cittadino. Gli agenti, insospettiti dal rumore, si sono immediatamente diretti verso il luogo dell’esplosione, dove hanno constatato che si trattava dell’accensione di una batteria di fuochi d’artificio.

L’intervento tempestivo ha consentito agli agenti di risalire rapidamente al presunto autore del gesto: un 48enne residente in città. L’uomo si trovava in compagnia di suo figlio minorenne e di altri due ragazzi, amici e coetanei del figlio. La presenza di minori ha reso ancora più delicata la situazione, sottolineando la pericolosità dell’accensione di materiale pirotecnico in luogo pubblico e in presenza di giovani.

La perquisizione e il materiale sequestrato

Durante la perquisizione dell’autovettura utilizzata dal 48enne, gli agenti hanno rinvenuto sotto il sedile anteriore una confezione contenente nove petardi inesplosi. Nel bagagliaio, invece, è stata trovata un’ascia con manico in legno e testa in acciaio, lunga 13 cm. Tutto il materiale è stato immediatamente posto sotto sequestro dalle forze dell’ordine, a conferma della gravità della situazione e della potenziale pericolosità degli oggetti trasportati.

Il presunto autore dell’accensione dei fuochi d’artificio non ha potuto che ammettere le proprie responsabilità di fronte all’evidenza dei fatti. Per questo motivo, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per porto abusivo di oggetti atti ad offendere e accensione ed esplosione pericolosa in pubblica via. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà, come previsto dalla normativa vigente.

Conclusioni

L’episodio avvenuto a Martina Franca mette in luce l’importanza dei controlli sul territorio e la tempestività degli interventi delle forze dell’ordine nel prevenire situazioni di pericolo per la collettività. L’accensione di fuochi d’artificio in strada, soprattutto in presenza di minori, rappresenta un rischio non solo per chi compie il gesto, ma anche per i cittadini che si trovano nelle vicinanze. Il sequestro del materiale e la denuncia a carico del responsabile sono il risultato di un’azione coordinata e attenta da parte della Polizia di Stato.

IPA